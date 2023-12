Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN) de la République socialiste du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a eu le 13 décembre à Hanoï une entrevue avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a exprimé sa joie quant aux réalisations et perceptions communes importantes obtenues par le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, et le secrétaire général du Comité central du PCC et président chinois, Xi Jinping , lors de leur entretien du 12 décembre. Selon lui, le fait que les deux parties avaient convenu de construire une communauté Vietnam-Chine tournée vers un avenir partagé revêt une importance stratégique. Cette réalisation historique créera une force motrice puissante pour que les relations entre les deux Partis et les deux pays entrent dans une nouvelle étape de développement plus profond, plus substantiel et plus durable.Le dirigeant chinois Xi Jinping a hautement apprécié les réalisations et les innovations continues de l'Assemblée nationale vietnamienne ainsi que les résultats de la coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne et l’Assemblée populaire nationale chinoise ces dernières années. Il a noté que les échanges et les contacts de tous niveaux entre les deux organes législatifs étaient toujours maintenus et que la coordination au sein des mécanismes multilatéraux avait lieu régulièrement, faisant des relation entre les deux organes législatifs un élément important des relations globales entre les deux Partis et les deux pays.

Panorama de l'entrevue entre le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, et le secrétaire général du Comité central PCC et président chinois, Xi Jinping. Photo: VNA

Vuong Dinh Hue a proposé que l'Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine maintiennent et renforcent davantage les échanges et les contacts de tous niveaux, continuent à promouvoir leur rôle important dans la construction d’un corridor juridique et de politiques favorables, promeuvent la coopération économique et commerciale pour un développement équilibré et durable, notamment en important davantage de produits agricoles et aquatiques du Vietnam.Vuong Dinh Hue a également proposé que les deux parties renforcent leur coordination dans les forums interparlementaires internationaux et régionaux, se soutiennent pour accueillir des forums et des conférences internationaux, encouragent les agences responsables des deux pays à contrôler et à résoudre de manière satisfaisante les désaccords conformément aux accords, aux perceptions communes de haut niveau et au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, se coordonnent pour promouvoir et consolider les bonnes bases sociales des relations entre les deux Partis et les deux pays.Xi Jinping a exprimé son accord avec les propositions du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, souhaitant que les deux pays maintiennent des échanges et des contacts de haut niveau et discutent des mesures visant à construire les Partis et à promouvoir le développement national, promeuvent la coopération tangible et améliorent la connectivité des infrastructures, organisent bien les échanges entre les deux peuples et gèrent bien les désaccords. Il a exprimé son soutien au renforcement des échanges et de la coopération entre l’Assemblée populaire nationale chinoise et l'Assemblée nationale vietnamienne. Il a déclaré saluer une visite de Vuong Dinh Hue en Chine en 2024 pour renforcer les échanges entre les organes législatifs des deux pays et développer un rôle plus important dans le renforcement du partenariat de coopération stratégique intégral Chine-Vietnam.-VNA