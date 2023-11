Les entreprises doivent s'occuper des SPS pour soutenir leurs exportations. Photo: VNA Les entreprises doivent s'occuper des SPS pour soutenir leurs exportations. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) sur les marchés étrangers ont été présentées aux entreprises et aux autorités locales lors d'un forum organisé le 9 novembre à Can Tho, dans le delta du Mékong, par le Bureau de coordination de l'agriculture et des affaires rurales dans le delta du Mékong et l'Autorité de notification sanitaire et phytosanitaire et point d'information du Vietnam (SPS du Vietnam).À ce jour, le Vietnam a signé 19 accords de libre-échange, dont beaucoup établissent des exigences SPS strictes, ainsi que d'autres engagements d'harmonisation des normes et réglementations entre les signataires, obligeant les entreprises à s'adapter pour soutenir leurs exportations.Lors de l'événement, les experts ont souligné les engagements du Vietnam dans le cadre de l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam, les mises à jour sur les mesures SPS, la lutte intégrée contre les parasites (IPM) pour les arbres fruitiers et les mesures de prévention des maladies, ainsi que les réglementations du Royaume-Uni sur les produits d'origine végétale importés du Vietnam.Un certificat phytosanitaire est requis pour presque tous les arbres et leurs parties, y compris les semis. Pendant ce temps, d’autres produits tels que les fruits et légumes transformés, le pain et les produits surgelés peuvent entrer sur le marché britannique sans certificat phytosanitaire.Les autorités compétentes ont également fourni des informations sur les réglementations d'importation de plusieurs marchés clés, notamment la Chine, l'UE et les États-Unis, tout en introduisant des mesures visant à améliorer la qualité des zones de plantation, en informant les entreprises et coopératives du niveau le plus élevé de résidus de pesticides qui sont légalement toléré dans les aliments sur les marchés étrangers. –VNA