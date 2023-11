Hanoï (VNA) - La Banque d'État et le ministère de la Construction organiseront le 13 novembre une réunion en ligne pour mettre en œuvre la dépêche officielle 933 sur la poursuite de la mise en œuvre drastique de solutions pour développer le marché immobilier.

La réunion verra la présence du gouverneur de la Banque d'État, du ministre de la Construction, de dirigeants de nombreux ministères comme celui de la Sécurité publique, des Finances, du Plan et de l'Investissement, des Ressources naturelles et de l'Environnement, de la Justice. Le directeur général de la Banque des politiques sociales et le directeur général de 14 établissements de crédit dont le siège est à Hanoï y participeront également.Ces derniers temps, le gouvernement et le Premier ministre ont promulgué des politiques et des mesures pour levers les difficultés du marché immobilier, notamment en termes juridique et financier. Leur mise en œuvre synchrone a été efficace, créant des changements positifs, notamment en réduisant les taux d’intérêt des prêts et le crédit immobilier Concernant le secteur bancaire, le Premier ministre a demandé au gouverneur de la Banque d'État d'ordonner aux banques commerciales de continuer à promouvoir les prêts au secteur immobilier. Il a demandé de continuer à simplifier davantage les procédures administratives et à prendre des politiques préférentielles de crédit en faveur des projets immobiliers réalisables.