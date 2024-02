La Société à responsabilité limitée Van Xuân est fidèle à la nature de la médecine. Photo : VX/CVN

Hanoï (VNA) - Passionné par l'efficacité miraculeuse des herbes, le pharmacien Phan Van Hiên a consacré plus de 40 ans à la fabrication de nombreux produits pharmaceutiques dérivés de plantes, aidant ainsi de nombreuses personnes à guérir de diverses maladies.



Établie dans la province de Long An (Sud), la Société produisant des produits pharmaceutiques à partir des plantes médicinales Van Xuân s'engage depuis une trentaine d'années dans la valorisation des plantes pour le traitement des maladies.

À partir d'un atelier de production de médicaments traditionnels à petite échelle, en 1995, Phan Van Hiên a créé la Société à responsabilité limitée Van Xuân pour intégrer les herbes dans le processus de production industriel, augmentant ainsi l'efficacité des traitements.



Afin de fabriquer des médicaments à base de plantes, Phan Van Hiên a investi dans une usine équipée de technologies modernes pour développer des produits de haute technologie qui répondent aux normes GMP (bonnes pratiques de fabrication du médicament), BPL (bonnes pratiques de laboratoire), GPS (bonnes pratiques de stockage) et GDP (bonnes pratiques de distribution des médicaments).

Pour exploiter pleinement les propriétés médicinales des plantes, M. Hiên a étudié le système de cuisson, de condensation, de séchage, de filtration et de mélange selon les normes technologiques modernes, avec un système de machines et de lignes de production comprenant divers types de médicaments tels que des granulés, comprimés, ou gélules, avec une capacité opérationnelle de plus de 2 millions de produits par an.

En outre, M. Hiên accorde une attention particulière au développement des compétences de ses 100 employés, dont de nombreux maîtres, médecins, pharmaciens et ingénieurs. Tous les dirigeants et employés de la Société suivent une formation avancée, actualisent leurs connaissances chaque année. Et l’entreprise investit dans la recherche et l'application des avancées scientifiques et techniques modernes pour répondre aux besoins croissants des consommateurs, en termes de qualité des médicaments produits.

Des traitements qui ont fait leurs preuves

Selon Nguyên Vu Duy Linh, directeur de production de la Société pharmaceutique Van Xuân, l'entreprise utilise chaque année 500 tonnes d'ingrédients à base de plantes. Parmi celles-ci, la moitié des matières premières sont sélectionnées par Van Xuân dans les zones de production de plantes médicinales à travers le pays.

Le choix de la source des matières végétales médicinales est très délicat, car il faut garantir la traçabilité tout en assurant la sécurité alimentaire et l'hygiène, sans pesticides, afin d'assurer la sécurité de la production.

Lorsque l'épidémie de COVID-19 a éclaté, Phan Van Hiên a fourni 500 lots de produits de traitement "F0 Van Xuân" aux habitants de la province de Long An et a offert près de 5.000 lots en faveur de nombreuses unités telles que le Service de la santé de Dông Nai, l'hôpital de médecine traditionnelle de Dông Nai, le centre médical de la ville de Nam Dinh, le centre médical du district de Nghia Hung et certains ministères.

Selon le Dr. Vu Manh Cuong, consultant professionnel de la société Van Xuan, en 2021, l'hôpital de campagne N°7 de la province de Dông Nai a accueilli 294 patients atteints du COVID-19 âgés de 18 à 65 ans. Le traitement à base de médecine traditionnelle a permis de réduire plus de 90% des symptômes. La plupart des symptômes respiratoires, neuromusculaires et diarrhéiques ont significativement diminué après 5 jours de traitement. Aucun cas dans le groupe d'étude n'est devenu grave ou très grave. - CVN/VNA