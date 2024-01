Le ministre uruguayen des Affaires étrangères Omar Paganini et l'ambassadeur vietnamien Duong Quoc Thanh (gauche). Photo : VNA



Montevideo (VNA) - Le ministre uruguayen des Affaires étrangères, Omar Paganini, a affirmé que le Vietnam et l'Uruguay avaient beaucoup de potentiels pour développer leurs relations de coopération bilatérale, en recevant le 30 janvier l'ambassadeur vietnamien Duong Quoc Thanh venu dire au revoir au terme de son mandat dans ce pays.

M. Paganini a souhaité que le Vietnam ouvre bientôt une ambassade à Montevideo pour contribuer à promouvoir la coopération bilatérale et soutienne la participation de l'Uruguay à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

L'ambassadeur Duong Quoc Thanh a remercié M. Paganini pour son soutien et a souhaité qu'au cours du second semestre 2024, en tant que président par intérim du Marché commun sud-américain (MERCOSUR), l'Uruguay favorise les négociations d'un accord de libre-échange (ALE) entre ce bloc et un certain nombre de pays asiatiques, dont le Vietnam. Il a aussi souhaité également que les deux pays augmentent leurs échanges commerciaux et leurs investissements dans les domaines tels que l'exportation de bœuf, de maïs, de soja, d'électronique et de matériaux de construction.

M. Paganini a également déclaré qu'il prévoyait de se rendre au Vietnam cette année. Le ministre uruguayen de l'Elevage, de l'Agriculture et de la Pêche, Fernando Mattos, devrait également s'y rendre pour promouvoir des accords de coopération.

L'ambassadeur Duong Quoc Thanh a eu une séance de travail avec le maire de Montevideo, Mme Carolina Cosse qui s'est engagée à promouvoir le plan de construction d'un espace culturel vietnamien de 500 m² à proximité du Centre international des conférences. La ville publiera une résolution en mars prochain et devrait inaugurer cet espace cette année.

Le diplomate a exprimé son désir de promouvoir la coopération décentralisée, notamment la mise en œuvre de la lettre d'intention signée entre Hô Chi Minh-Ville et Montevideo pour renforcer l'amitié entre les deux peuples.

Mme Cosse a souhaité coopérer avec Hô Chi Minh-Ville dans des domaines potentiels tels que la construction de logements pour les personnes à bas revenus, la lutte contre le changement climatique et les technologies de l'information.

Lors d’une rencontre avec le secrétaire général du Parti communiste de l'Uruguay, Juan Castillo, l'ambassadeur Duong Quoc Thanh a félicité la position importante du Parti dans la vie politique de ce pays sud-américain, ainsi que ses importantes contributions à la Coalition Front Ouvert (Frente Amplia).



M. Castillo a hautement apprécié le rôle de leadership du Parti communiste vietnamien et les réalisations obtenues par le Vietnam durant son processus de Renouveau. - VNA