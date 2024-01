La séance de travail. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le directeur de l'Académie nationale politique de Ho Chi Minh et président du Conseil théorique central, Nguyen Xuan Thang, a travaillé le 5 janvier à Hanoï avec l'ambassadeur d'Australie au Vietnam, des représentants de certaines unités vietnamiennes dans le cadre de la troisième réunion du Comité directeur du projet du Centre Vietnam-Australie, une initiative importante entre les gouvernements du Vietnam et de l'Australie.

Nguyen Xuan Thang a salué les activités menées par le Centre Vietnam-Australie au cours de l'année écoulée avec l'organisation du Forum Vietnam-Australie à l'occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, avec la participation du ministre australien des Affaires étrangères Penny Wong ; le déploiement de formations et accueils du personnel au Vietnam et en Australie ; la mise en oeuvre de projets de recherches...



Pour 2024, Nguyen Xuan Thang a suggéré que le Centre se concentre davantage sur la promotion des activités de recherche et de conseil politique. Des forums et séminaires approfondis doivent être organisés plus fréquemment sur des sujets stratégiques, importants et pertinents pour le Vietnam, l'Australie et la région.

Il a demandé au gouvernement australien, aux départements, ministères et branches concernés du Vietnam de continuer de soutenir et d'accorder plus d'attention aux activités du projet du Centre Vietnam-Australie dans les temps à venir.

A cette occasion, l'Académie nationale politique de Ho Chi Minh a décerné la médaille "Pour la cause de la formation et de la promotion de la théorie politique" à Mark Tattersall, ministre et ambassadeur adjoint de l’Australie au Vietnam. - VNA