Lors de l'atelier. Photo : VNA

Phu Yen, 10 janvier (VNA) - Les activités touristiques communautaires ont contribué à protéger les récifs coralliens de l'île Hon Yen, dans la province centrale de Phu Yen, a-t-on appris lors d'un atelier le 10 janvier.L'événement, organisé conjointement par l'Union provinciale des femmes, le Comité populaire du district de Tuy An et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), visait à évaluer la mise en œuvre d'un projet sur la recherche et la création de nouveaux frais d'utilisation pour la protection de l'écosystème corallien à l’île de Hon Yen.La présidente de l'Union provinciale des femmes, Le Dao An Xuan, a déclaré que le projet avait créé une source durable de moyens de subsistance pour la population locale grâce à des activités touristiques communautaires, contribuant ainsi à fournir des ressources financières pour soutenir la protection du récif corallien de Hon Yen et réduire les déchets plastiques dans les océans.Selon le Professeur associé Trinh Van Tung de l'Institut pour le leadership et les politiques publiques de l'Académie nationale de politique de Hô Chi Minh, le projet a créé des circuits pour attirer les touristes et apporter des ressources financières nouvelles et durables aux activités de protection des récifs coralliens.