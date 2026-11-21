Ninh Binh (VNA) - Face aux difficultés du marché et à l'évolution de la demande, les villages de métiers traditionnels de la province de Ninh Binh misent sur les nouvelles technologies et le tourisme expérientiel pour préserver leurs savoir-faire, diversifier leurs débouchés et améliorer les revenus des artisans.

Enrichir l’expérience des visiteurs

Le village de fabrication de tambours de Doi Tam, dans le quartier de Tien Son, possède une histoire de plus de 1 000 ans. Forts de techniques transmises de génération en génération, ses artisans sont réputés pour leurs tambours au son puissant et à la grande robustesse. Le village compte aujourd'hui plus de 50 ateliers et quelque 600 personnes exerçant ce métier.

Selon l'artisan Pham Van Tuyen, qui pratique ce métier depuis près de 35 ans, la fabrication d'un tambour comprend trois grandes étapes : la préparation de la peau, la confection du corps de l'instrument et le montage de la peau. La peau de vieux buffle est soigneusement préparée puis séchée, tandis que le bois de jacquier mature est privilégié pour sa résistance et sa stabilité. Chaque opération exige précision et minutie.

Le processus de décoration du tambour. Photo : VNA

Autrefois largement pratiqué dans les familles du village, ce métier fait aujourd’hui face à une contraction des débouchés, sous l’effet de la concurrence et de l’évolution de la consommation. Pour unir les producteurs et préserver cette tradition, l’Association de production et de commerce des tambours de Doi Tam a été créée en 2013, avec 60 membres. Elle favorise les échanges d’expérience, l’amélioration des produits et la recherche de nouveaux marchés.

Les artisans diversifient leurs produits, destinés notamment aux activités culturelles et religieuses, aux spectacles, à l’éducation et aux loisirs des enfants. Le village a également créé une troupe féminine de tambours qui se produit devant les visiteurs et propose des visites des ateliers.

Début novembre 2026, une représentation de cette troupe au temple communal de Doi Tam a attiré une soixantaine de touristes étrangers. Après le spectacle, les visiteurs ont pu découvrir les ateliers et suivre les différentes étapes de fabrication. Cette formule permet de faire connaître le savoir-faire local tout en enrichissant l’offre touristique.

Anita Wood, une touriste norvégienne, s’est dite enthousiasmée par le spectacle et la découverte du processus de fabrication. Ces expériences lui ont permis de mieux comprendre les techniques artisanales et la valeur d’un métier préservé depuis des générations. Impressionnée par l’accueil et la manière dont le village associe tourisme et culture locale, elle souhaite revenir.

Valoriser les marques artisanales

Le village de sériciculture de Co Chat, dans la commune de Ninh Giang, possède lui aussi une tradition séculaire. À une époque, plus de 90 % des foyers pratiquaient le filage de la soie, qui constituait alors une importante source de revenus. Toutefois, la concurrence croissante sur le marché de la soie a progressivement fragilisé la production locale.

Tisserands de soie dans le village de Co Chat. Photo : VNA

Selon Duong Duy Lam, chef du village de Co Chat, les artisans ont fondé en 2021 la coopérative de soie de Co Chat afin de renforcer les liens entre producteurs, de coordonner les activités commerciales et de développer la marque locale. La coopérative encourage également le recours aux sciences et aux technologies à différentes étapes de la production pour améliorer la qualité des produits.

Le tourisme expérientiel constitue une autre piste de développement. Ces dernières années, le village a accueilli des groupes de visiteurs vietnamiens et étrangers venus découvrir le filage de la soie. En observant directement les différentes étapes de fabrication, ils peuvent mieux comprendre la transformation du cocon en fil et le savoir-faire des artisans.

Selon Nguyen Hong Son, vice-président du Comité populaire de la commune de Ninh Giang, les autorités locales élaborent un plan visant à renforcer la promotion des produits et à relier les villages artisanaux aux sites touristiques culturels et spirituels. Cette démarche doit contribuer à faire connaître les métiers traditionnels et à sensibiliser la communauté à la préservation du patrimoine local.

Ninh Binh compte actuellement 171 villages de métiers, dont 54 villages traditionnels, qui procurent un emploi à environ 200.000 travailleurs ruraux. Pour préserver ce patrimoine et valoriser son potentiel économique, la province a adopté un plan de mise en œuvre du projet de préservation et de développement des villages de métiers traditionnels en lien avec le tourisme pour la période 2026-2030. L'objectif est notamment de mieux intégrer ces villages aux circuits de tourisme culturel, communautaire et expérientiel, afin de créer des produits touristiques de qualité, porteurs d'une identité propre.

L'année 2027 constituera une étape préparatoire importante. Les autorités prévoient de procéder à une évaluation approfondie des villages artisanaux, d'actualiser les données nécessaires à leur gestion et de définir des mesures de soutien adaptées. Elles ambitionnent également de faire reconnaître un à deux nouveaux villages de métiers répondant aux critères requis et de sélectionner des produits emblématiques susceptibles de devenir des souvenirs touristiques.

Les producteurs seront en outre encouragés à participer à des festivals, foires et expositions pour promouvoir leurs produits, nouer des partenariats et élargir leurs marchés. -VNA