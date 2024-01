Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La mer Rouge est une ligne maritime importante, reliant la Méditerranée à l'océan Indien, et donc l'Europe à l'Asie. Par conséquent, les tensions dans la mer Rouge augmentent les risques de perturbation des flux commerciaux mondiaux et d’augmentation des coûts du transport maritime. Les entreprises vietnamiennes sont fortement touchées par les développements « chauds » en mer Rouge.Selon la société Shinhan Securities Vietnam (SSV), les entreprises vietnamiennes exportant des marchandises vers l’Europe et l'Amérique du Nord sont affectées par la modification des itinéraires maritimes. Les entreprises de produits aquatiques et de textile cotées seront moins touchées, les coûts de transport représentant moins de 5 % de leurs coûts d’opération totaux.Quant aux entreprises logistiques, les fluctuations en mer Rouge entraînent une augmentation des coûts de transport, ce qui profitera aux entreprises de transport maritime dans un court terme.Pour les entreprises pétrolières et gazières, les tensions en mer Rouge continuent de soutenir la hausse des prix du pétrole, laquelle aura des effets positifs sur les entreprises en amont - les raffineries et les sociétés de transport de pétrole.Tran Thanh Hai, directeur adjoint du Département d'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que les tensions en mer Rouge pourraient entraîner un coût supplémentaire de 1.000 à 2.000 dollars pour un conteneur transitant par la région européenne et que les produits les plus touchés étaient textile-habillement, chaussures en cuir, meubles en bois et produits électroniques...Par conséquent, les exportateurs vers des destinations très éloignées doivent prendre rapidement des mesures d’adaptation, a-t-il indiqué.Le ministère de l'Industrie et du Commerce a demandé aux associations professionnelles et aux associations du domaine de la logistique de suivre de près les évolutions de la situation en mer Rouge pour en informer les entreprises afin qu’elles élaborent de manière proactive des plans de production et d’import-export appropriés, a-t-il ajouté.À court terme, SSV estime que les développements en mer Rouge résoudront la situation d’offre excédentaire de conteneurs. À moyen terme, si les perturbations se prolongent, cela affectera considérablement l’équilibre offre-demande en matière de transport de conteneurs, risquant de faire grimper les tarifs de fret. -VNA