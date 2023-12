Les exportations de riz devraient rapporter 5 milliards de dollars en 2023. Photo: VNA Hanoï (VNA)- Les exportations nationales de riz en 2023 devraient rapporter 5 milliards de dollars, selon le Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés, relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Au cours des onze premiers mois, les exportations de riz ont atteint 7,75 millions de tonnes pour une valeur de 4,41 milliards de dollars, en hausse respectivement de 16,2% et de 36,3% en glissement annuel. Le prix d’exportations moyen s’est établi à 568 dollars la tonne ( 17,3%).

Le volume des exportations de riz est maintenu au niveau de 6 millions de tonnes et a tendance d’augmenter au fil des années. Sa valeur annuelle a toujours passé le niveau de 3 milliards de dollars ces dernières années.

En 2023, la superficie de production rizicole du Vietnam devrait atteindre 7,1 millions d'hectares, le rendement attendu de 60,7 tonnes/hectare, la production attendue de 43,1 millions de tonnes, soit une augmentation de 420.000 tonnes par rapport à 2022.

Les marchés national et international de riz resteront dynamique en raison de la forte demande d'importation de quelques pays dont la Chine, les Philippines, l’Indonésie, de pays du Moyen-Orient et d'Afrique, a déclaré le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Tran Thanh Nam.

Photo d'illustration : VNA Dans l’immédiat, le secteur agricole se concentre à la mise en œuvre du projet de développement durable d'un million d'hectares de riz de haute qualité en association avec la croissance verte dans le delta du Mékong, a ajouté le vice-ministre.

De son côté, Le Thanh Hoa, directeur adjoint du Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés, a proposé de poursuivre la restructuration de l'industrie du riz, en garantissant l’amélioration de la valeur plutôt que l’augmentation de la quantité, ainsi que de diversifier les marchés d'exportation. -VNA