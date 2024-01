Drapeau de l'ASEAN. Photo : VNA

Buenos Aires, 30 janvier (VNA) - L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a accordé au Pérou le statut de partenaire de développement lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères tenue à Luang Prabang, au Laos, a rapporté le ministère péruvien des Affaires étrangères le 29 janvier.Avec ce statut, le Pérou renforce sa présence dans la région de l'Asie du Sud-Est et ouvre une nouvelle étape dans ses relations avec le bloc, ce qui constitue une opportunité pour accroître les flux commerciaux et de coopération, ainsi que pour projeter les intérêts du pays parmi les États membres de l'ASEAN, a indiqué le ministère.Le Pérou est le sixième pays au monde, après l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Chili, à établir ce type de relation avec le bloc.Le Pérou et l’ASEAN sont unis par des intérêts communs dans des accords régionaux, tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et l’Alliance du Pacifique-ASEAN.Le commerce bilatéral entre les pays membres de l'ASEAN et le Pérou représente environ 2,5 % à 3 % du chiffre d'affaires total des importations et des exportations de ce pays d'Amérique du Sud.Le Pérou a signé un accord de libre-échange (ALE) avec Singapour en 2009 et avec la Thaïlande en 2011. Il en négocie également un autre avec l'Indonésie.Le Pérou est actuellement le sixième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine. Le commerce bilatéral est passé de 300 millions de dollars en 2014 à 600 millions de dollars en 2022.L'ASEAN a été créée en 1967. Ses membres actuels sont Brunei, le Cambodge, les Philippines, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. - VNA