Cân Tho, 7 janvier (VNA) - La transformation numérique est une nouvelle mesure de percée pour soutenir le processus d’industrialisation et de modernisation du pays ainsi que de certains secteurs, dont la logistique, tout en favorisant la transition verte, selon des experts.

Vu du Forum de la logistique du Vietnam 2023, à Cân Tho. Photo: congthuong.vn

La vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a déclaré que le Vietnam figurait parmi les 10 principaux marchés émergents de la logistique au monde, avec un taux de croissance annuel composé de l’industrie qui devrait atteindre 5,5% sur la période 2022-2027. Au cours des 10 premiers mois de 2023, le chiffre d’affaires total des importations et des exportations du pays a atteint 558,33 milliards de dollars, avec un excédent commercial record de 24,59 milliards de dollars.Elle a souligné la nécessité d’éliminer les difficultés et d’optimiser les avantages que la transformation numérique apporte à l’industrie. Cette décision renforcerait la compétitivité du secteur et stimulerait le développement socio-économique du delta du Mékong, une région dotée d’un grand potentiel et d’une grande demande de services logistiques, mais dotée d’infrastructures et de capacités logistiques modestes.Lê Quang Trung, vice-président de l’Association des entreprises de services logistiques du Vietnam, a déclaré que le plus grand goulot d’étranglement entravant la croissance du delta du Mékong était les coûts logistiques élevés, qui représentent 30% du coût de production. L’association a indiqué qu’actuellement, la région compte 1.461 prestataires de services logistiques, représentant 4,39% du nombre total d’entreprises logistiques du pays, desservant principalement le secteur agricole, a-t-il ajouté.Le responsable a souligné que les localités et les régions devraient améliorer leur système d’infrastructure logistique, y compris les infrastructures d’entrepôt et de transport, vers une spécialisation des étapes.Dans le même temps, il est nécessaire de renforcer le transport multimodal et de développer les services de transport aérien de fret, tout en investissant dans les technologies d’entrepôt et de conservation intelligentes, a-t-il indiqué.De plus, les provinces, les villes et les entreprises doivent profiter des orientations et des politiques en matière de connectivité régionale pour créer des liens substantiels en termes de sources d’approvisionnement en biens et d’activités logistiques.Le représentant de l’Association des entreprises de services logistiques du Vietnam a proposé l’ouverture de voies navigables supplémentaires reliant le delta du Mékong au Cambodge et à la région de Cai Mep-Thi Vai. Le nouveau canal créera des avantages pour l’importation et l’exportation directes de produits clés tels que les produits aquatiques et agricoles vers l’Europe et les États-Unis. – VNA