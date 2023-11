Nhập mô tả cho ảnh

Phnom Penh, 3 novembre (VNA) – L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang, a rendu une visite de courtoisie à la présidente de l'Assemblée nationale (AN) du pays hôte, Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary, à Phnom Penh, le 3 novembre.L’hôte a hautement apprécié les réalisations du développement du Vietnam. Elle a souligné l'importance de la coopération et du soutien mutuel entre les deux pays, ainsi qu'entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam dans leurs luttes pour l'indépendance nationale d’hier et le développement national actuel.Appréciant l'aide opportune du Parti, de l'État et de l'armée vietnamiens pour la libération du Cambodge du régime génocidaire, elle a exprimé sa joie que la solidarité, le bon voisinage et l'amitié traditionnels entre les deux pays se soient développés sans cesse grâce au maintien de fréquents échanges de haut niveau. les visites mutuelles au niveau national, la promotion des mécanismes de coopération existants, le renforcement des liens entre les ministères et les secteurs, et les récentes améliorations des partenariats économiques, commerciaux et d'investissement.Elle a demandé aux deux parties de s'appuyer sur les acquis de la coopération entre les deux organes législatifs, de maintenir des relations durables, de renforcer leurs liens et de travailler ensemble pour mettre en œuvre les accords conclus afin de contribuer à consolider et à promouvoir l'efficacité des liens entre les organes législatifs.De son côté, le diplomate vietnamien a transmis les félicitations du président de l'AN Vuong Dinh Hue et d'autres dirigeants vietnamiens à son hôte, et a également exprimé son admiration pour les énormes réalisations du peuple cambodgien dans les affairesintérieures et extérieures.Il a déclaré qu'il pensait que l'AN et le gouvernement royal du Cambodge continueraient à aider le pays à se développer de manière plus prospère.Le diplomate a également affirmé que le Vietnam est un ami proche et de longue date du Cambodge et qu'il apprécie le soutien et l'assistance du Cambodge dans sa lutte pour la libération et la réunification nationales d’auparavant, ainsi que dans la construction et la défense nationales d'aujourd'hui.Lors de la réunion, la présidente Khuon Sudary et l'ambassadeur Nguyen Huy Tang ont également discuté de certaines questions relatives aux relations entre les deux pays.Ils ont convenu de maintenir les visites mutuelles à tous les niveaux pour partager leurs expériences et informations, de continuer à mettre en œuvre les mécanismes de coopération existants et la coopération trilatérale entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, de renforcer la coopération intégrale, notamment dans les domaines du commerce et des investissements, et de se soutenir mutuellement dans différents domaines en vue de rapporter des avantages pratiques pour les deux parties.- VNA