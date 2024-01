Hanoi (VNA) - Il est prévu qu'en 2024, la demande des consommateurs restera le principal facteur contribuant à la croissance économique, aux côtés des investissements publics et des activités d'exportation.

Chaîne de production automobile de Hyundai Thanh Cong. Photo : VNA

Dans le but d'aider l'économie vietnamienne à surmonter ses difficultés, en 2022 et 2023, l'Assemblée nationale et le gouvernement ont publié de nombreuses résolutions pour relancer et développer l'économie après la pandémie de Covid-19. Non seulement en se concentrant sur la promotion des investissements publics, des exportations et de la consommation, le gouvernement s'est également récemment concentré sur la poursuite de l'innovation pour renforcer les principaux moteurs de la croissance économique.



Commentant les principaux moteurs de la croissance en 2024, l'économiste Dr Tran Du Lich a déclaré qu'il est temps d'exploiter le marché intérieur, le considérant comme le centre de gravité pour équilibrer la politique économique vers la croissance économique, les exportations et le renforcement de la force interne de l’économie.



Le marché intérieur comprend le commerce et les services, qui représentent une part importante de la croissance du PIB. S'il augmente de 10 %, c'est un chiffre très important. En outre, la taille du marché vietnamien, qui compte 100 millions d'habitants, est très attractive pour les investisseurs nationaux et étrangers.

Photo d'illustration : VNA

Selon le Dr. Tran Du Lich, la solution pour promouvoir le marché intérieur réside dans les outils fiscaux, l'expansion du crédit à la consommation, la promotion des activités de services touristiques et la poursuite de la réforme institutionnelle. Plus précisément, en matière de politique fiscale, l'Assemblée nationale a approuvé la politique visant à prolonger jusqu'au 30 juin 2024 la politique de réduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 10 % à 8 %.



En ce qui concerne la politique monétaire, les banques doivent continuer à développer le crédit à la consommation et revoir tous les crédits accordés aux acheteurs de biens immobiliers afin de promouvoir le décaissement du programme de 120.000 milliards de dongs pour le logement social...



Partageant la même opinion, le Dr Nguyen Quoc Viet, directeur adjoint de la recherche et des politiques de l'Université nationale de Hanoï, a déclaré que le secteur des services, en particulier la consommation intérieure, a apporté une contribution importante à la croissance du PIB en 2023.



Il est prévu qu'en 2024, le commerce et la consommation intérieure continueront d'être l'un des principaux moteurs de la croissance économique, il est donc nécessaire de se concentrer sur des solutions de promotion du commerce et des services vers la consommation domestique, en particulier la production intérieure pour soutenir la reprise des activités.



Présentant les orientations pour que le secteur de la vente au détail se développe plus fortement en 2024, M. Nguyen Anh Duc, président de l'Association des détaillants du Vietnam, a noté que les entreprises doivent saisir les opportunités d'accords commerciaux entre le Vietnam et les pays et régions du monde pour dynamiser ses activités de production et commerciales.



Selon les experts économiques, le marché intérieur a encore beaucoup de potentiel à exploiter, et la priorité donnée à la stimulation de la consommation intérieure est considérée comme une solution importante pour contribuer à la croissance du PIB en 2024 et dans le futur.

Alors que les piliers de la croissance tels que les exportations sont confrontés à des difficultés et que les investissements mettent du temps à se propager, la promotion du pilier de la consommation est la solution la plus rapide et la moins coûteuse, mais susceptible d’atteindre la plus grande efficacité.- VNA