Da Nang (VNA) – Le Festival international des lanternes de Hoi An, placé sous le thème "Couleurs du patrimoine", se tiendra du 3 au 6 décembre 2026 sur la place de la rivière Hoai, dans la vieille ville de Hoi An. Il réunira des artisans, des artistes et des représentants de la communauté locale, ainsi que des délégations de douze villes internationales venues de Chine, du Japon, de République de Corée, de Thaïlande, d'Indonésie, des Philippines, du Laos et de Singapour.



L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse organisée dans la matinée du 17 novembre, dans le quartier de Hoi An, par le Comité populaire de la ville de Da Nang et le Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Selon la vice-présidente du Comité populaire de la ville de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi, le festival verra converger le long de la rivière Hoai des lanternes empreintes de l'identité culturelle de nombreux pays, ouvrant ainsi un dialogue culturel par la lumière. Elle a souligné qu'à travers une série d'activités culturelles, artistiques et expérientielles, cet événement initiera un parcours reliant les cultures par le langage de l'art des lanternes.



De son côté, la directrice adjointe du Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Thi Hoai An, a présenté cette édition comme un espace d'échanges et de dialogue destiné à renforcer l'amitié et les liens entre les peuples. L'ambition est de faire des lanternes de Hoi An bien plus que de simples produits artisanaux traditionnels : de véritables ambassadrices culturelles, contribuant au rayonnement de la diplomatie culturelle et au développement des échanges créatifs internationaux.



À l’issue du Festival international des lanternes de Hoi An 2026, les ensembles de lanternes artistiquesdevraient rester exposées jusqu’à la fin du Têt Nguyên Tiêu 2027 (fête des lanternes, célébrée le 15e jour du premier mois lunaire). Ce festival vise à valoriser l’artisanat traditionnel, à favoriser les échanges créatifs internationaux, à offrir de nouvelles perspectives de revenus aux artisans et à faire des lanternes de Hoi An de véritables ambassadrices culturelles, contribuant ainsi à affirmer la vitalité de cette cité patrimoniale dans le monde contemporain.



D'après Truong Thi Ngoc Cam, directrice adjointe du Centre de conservation du patrimoine culturel mondial de Hoi An, la vieille ville de Hoi An comptait, en août 2026, environ 107 établissements dédiés directement à la fabrication et à la démonstration de lanternes, sans compter de nombreux ateliers intervenant indirectement dans des étapes spécialisées telles que le façonnage des armatures en bambou, bois ou fer, le doublage ou le collage.



Depuis le début des années 1990, et plus particulièrement depuis l'inscription de la vieille ville de Hoi An au patrimoine mondial de l'UNESCO, en 1999, la fabrication de lanternes a connu un essor étroitement lié au développement du tourisme. La manifestation "Nuit de la vieille ville", lancée en 1998 et organisée chaque 14e jour du mois lunaire, a également joué un rôle déterminant dans la promotion de cet artisanat. À cette occasion, des milliers de lanternes se substituent à l'éclairage électrique, offrant à la vieille ville une atmosphère singulière qui attire les visiteurs vietnamiens et étrangers.



Les lanternes de Hoi An se déclinent en une grande variété de formes, de tailles et de matériaux, principalement le bambou, le bois et le tissu. Le 18 décembre 2008, les lanternes de Hoi An ont obtenu la certification de marque collective délivrée par l’Office vietnamien de la propriété intellectuelle et figurent parmi les 50 marques et labels réputés du Vietnam. En 2021, leur artisanat a été distingué comme métier artisanal typique du Vietnam par l’Association des villages de métiers du Vietnam.-VNA



