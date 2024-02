Décoration de l'espace dédié au culte des ancêtres dans une famille vietnamienne lors du Nouvel an lunaire.Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Le Nouvel An lunaire comporte de nombreuses coutumes lors des premiers jours de l'année. Parmi ces usages traditionnels, se trouvent ceux de s'abstenir de balayer la maison, de ne pas sortir les poubelles ou de demander de l'eau ou du feu aux autres. De nos jours, ces coutumes ont-elles toujours leur place ?



Le livre “Hội hè lễ tết của người Việt ” (Les fêtes et les rites des Vietnamiens) de Nguyên Van Huyên, publié pendant les années 1940, mentionne la coutume de s'abstenir de balayer la maison pendant le Têt : “Partout dans le pays, des zones rurales aux zones urbaines, tout le monde a l'air fringant. Chacun choisit l'heure de départ et la direction à suivre en premier afin de pouvoir rencontrer les Dieux de la richesse et de la fortune en chemin. Les gens évitent de dire des gros mots, de peur de subir des effets néfastes au cours de l'année. Les gens s'abstiennent également de balayer la maison en début d'année, de peur que les richesses et les déchets ne sortent de la maison. ”

Le livre “Người Sài Gòn - Chợ Lớn ăn Tết trong Nam bộ xưa và nay” (Les gens de Saigon - Cho Lon du Sud célébrant le Têt d'hier et d'aujourd'hui) de l'écrivain Son Nam évoque également cette coutume : “Personne n'ose balayer la maison lors des premiers jours du Nouvel an, même si les sols sont remplis de cadavres de pétards, de coquilles de graines de melon et d'emballages de bonbons ou de biscuits... Il vaut mieux laisser la maison ainsi que d'emporter toute la fortune. En début d'année, et seulement à cette occasion, les déchets valent aussi de... l'or”.



Selon les croyances populaires, non seulement les gens s'abstiennent de balayer la maison, mais ils ne sortent pas non plus les poubelles pour une raison rapportée dans une histoire de Suu thân ky (Anecdotes des esprits et immortels), un ouvrage chinois célèbre. L'histoire raconte qu'un marchand nommé Ou Ming qui passait près du lac Qing Cao et rencontra le Dieu de l'Eau qui lui donna un employé nommé Ru Yue.

Dès la rentrée de cet employé chez Ou Ming, ses affaires marchèrent bien. Malheureusement, pendant un Nouvel an lunaire, Ru Yue fit quelque chose de mal et fut battu par le patron. Trop effrayé, le malheureux se glissa dans un tas d'ordures au coin de la maison et disparut pour ne plus jamais être retrouvé. Après cet incident, les affaires d’Ou Ming s'effondrèrent continuellement, il perdit de l'argent et devint pauvre.

Pendant le Têt, c'est le moment du repos pour tout le monde, même les éboueurs sont en congés. Photo : VNA/CVN

Par conséquent, les gens des générations suivantes croyaient que Ru Yue était le Dieu de la richesse dans la famille, c'est pourquoi son culte dans chaque famille a été établi il y a fort longtemps. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les Vietnamiens s'abstiennent de balayer la maison pendant les trois jours du Têt. Les gens pensent que Ru Yue, Dieu de la richesse, se cache dans un tas d'ordures au coin de la maison et que donc les balayer pendant le Têt signifie "jeter la chance hors de la maison".



Aujourd’hui, cette coutume montre des signes de disparition. Les gens balayent la maison, mais les ordures sont entassées dans un coin. Ce n'est qu'après les premiers jours du Têt qu’on les sortira. En effet, aujourd’hui il n’y a plus de restes de pétards roses comme autrefois, les coquilles de graines de melon ou les emballages de bonbons sont également rapidement balayés.

Pendant le Têt, c'est le moment du repos pour tout le monde, même les éboueurs sont en congés. Tout le monde est tellement occupé à fêter le Nouvel an ou à voyager que balayer la maison et sortir les poubelles est le cadet des soucis.

Et puis en s'abstenant de balayer la maison le Têt, les fleurs de pêcher tombant dans la cour, les emballages de bonbons colorés et scintillants ne rendent-ils la maison encore plus festive? C'est l'atmosphère du Têt qui perdure, poussant les gens à attendre un peu avant de balayer...

En fait, la coutume de s’abstenir de balayer la maison pendant le Têt dépend des convictions de chacun. Si cette croyance aide à se sentir plus confortable, alors il n’y a rien de mal à ne pas balayer son logis pendant les trois jours du Têt. Et pour ceux qui aiment que leur intérieur soit impeccable pour accueillir les invités, qu'ils nettoient soigneusement leur salon, grand bien leur fasse, personne n'y trouvera rien à redire! - CVN/VNA