Dông Thap combat activement la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Dông Thap (VNA) – La province de Dông Thap accélère ses efforts pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) en renforçant la surveillance des flottes, en resserrant la gestion des captures et en améliorant la transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche, s’employant à créer un secteur de la pêche plus responsable et durable.



Les autorités ont étendu leurs programmes de sensibilisation ciblés, en dialoguant directement avec les armateurs, les pêcheurs et les autres acteurs concernés. Des agents locaux ont été chargés de travailler en étroite collaboration avec les communautés de pêche, afin de garantir le respect de la réglementation et de renforcer les mécanismes de coordination pour surveiller les mouvements des bateaux en mer et prévenir les infractions potentielles dès leur apparition.



La surveillance de la flotte a été davantage renforcée par des examens approfondis visant à identifier les bateaux qui ne répondent pas aux normes opérationnelles, notamment ceux qui ne sont pas immatriculés, qui ne possèdent pas de certificat d’inspection, de permis de pêche ou d’équipement de système de surveillance des navires (VMS).



Les gardes-frontières, les autorités portuaires et les inspecteurs des pêches ont intensifié leurs inspections et interdit formellement le départ des ports aux navires non conformes.



La réglementation relative à l’immatriculation, à l’inspection, à l’autorisation et au marquage d’identification des bateaux est appliquée avec rigueur. Tous les bateaux en activité sont tenus de maintenir un signal VMS continu 24 heures sur 24, du départ jusqu’au retour au port, garantissant ainsi une surveillance complète.



La province surveille de près tous les bateaux de pêche, en particulier ceux considérés comme à haut risque ou opérant à proximité de zones maritimes sensibles. Les bateaux qui perdent la connectivité VMS pendant plus de six heures ou de façon répétée sur de longues périodes s’exposent à des sanctions sévères. Les listes de bateaux à haut risque sont régulièrement mises à jour sur la plateforme de surveillance afin de permettre une application proactive de la réglementation.



Les contrôles des opérations de transbordement en mer ont été renforcés, avec des sanctions sévères infligées aux pratiques de pêche illégales et aux bateaux ne débarquant pas leurs prises dans les ports désignés, comme l’exige la réglementation.



Parallèlement, Dông Thap continue d’appliquer rigoureusement les procédures de vérification, de certification et de traçabilité des captures. Les autorités appliquent une politique de tolérance zéro à l’égard de la falsification de documents, notamment pour les exportations de produits de la pêche destinées au marché européen.



Tous les volumes de débarquement et les opérations portuaires sont mis à jour dans le système national de données sur la pêche. L’intégralité des déclarations de captures, des procédures de vérification et de certification sont désormais traitées via le système électronique de documentation et de traçabilité des captures (eCDT), garantissant ainsi la légalité, la transparence et la traçabilité complète des produits.



Selon le Comité populaire provincial, Dông Thap a largement satisfait aux exigences clés en matière de gestion de la flotte. Tous les bateaux de pêche en activité sont équipés d’un VMS, tandis que 29 bateaux inactifs n’en sont toujours pas équipés. Tous les bateaux ont été intégrés à la base de données nationale sur la pêche, la plupart ayant reçu un code d’identification électronique, ce qui permet une gestion synchronisée du niveau central au niveau local.



Les plateformes de surveillance numérique, notamment le suivi VMS, les bases de données halieutiques et les journaux de pêche électroniques, fonctionnent en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.



La province exploite actuellement deux ports de pêche de classe II, My Tho et Vam Lang, tous deux officiellement désignés et capables de répondre à la demande de déchargement. Tous les bateaux de 15 mètres ou plus doivent débarquer leurs prises dans les ports désignés à des fins de surveillance et de traçabilité électronique. Depuis début 2026, ces ports ont enregistré 1.727 arrivées de bateaux, pour un total de débarquements d’environ 2.400 tonnes.



La gestion de la traçabilité a été largement numérisée : tous les enregistrements de vérification et de certification sont traités électroniquement afin de minimiser les risques de fraude. Entre 2024 et 2025, la province a délivré des centaines de certificats d’origine pour appuyer les exportations de produits de la pêche, y compris les expéditions vers l’UE.



Dông Thap a également mis en place des politiques de soutien à la transition des moyens de subsistance et d’aide aux pêcheurs pour la mise à niveau et le maintien de la connectivité VMS. Depuis 2024, aucun cas de violation des eaux étrangères n’a été signalé, une étape importante dans les efforts déployés par la province pour lutter contre la pêche INN. – VNA

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