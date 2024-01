Hanoï (VNA) – Un séminaire international s'est tenu le 18 janvier à Hanoï, passant en revue les 50 ans de relations entre le Vietnam et le Japon et proposant des visions et de nouvelles orientations pour renforcer les relations bilatérales.

Organisé conjointement par l'Académie nationale politique de Hô Chi Minh (HCMA) et l'ambassade du Japon au Vietnam, l'événement fait partie des activités visant à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon (1973-2023).

Le professeur-docteur Nguyen Xuan Thang, directeur de l'Académie nationale de politique de Hô Chi Minh, président du Conseil théorique central. Photo : VNA

Le professeur-docteur Nguyen Xuan Thang, directeur de l'Académie nationale de politique de Hô Chi Minh, président du Conseil théorique central, a souligné les relations de longue date entre les deux pays, établies sur la base des similitudes culturelles et historiques et de l'affinité entre les peuples des deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio, a déclaré que le facteur qui rend les relations entre le Japon et le Vietnam de plus en plus étroites aujourd'hui réside dans les liens particuliers entre les deux pays, formés sur la base des liens historiques et culturels.

Les délégués lors du séminaire. Photo : VNA

Le symposium comprend deux sessions de travail avec 10 présentations présentées en direct et en ligne, ainsi qu'une table ronde avec trois groupes de sujets principaux : nouveau contexte affectant les relations Vietnam-Japon ; relations entre les deux pays dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de la sécurité stratégique et des mécanismes multilatéraux, de l'économie et d'autres domaines. Le symposium comprend deux sessions de travail avec 10 présentations présentées en direct et en ligne, ainsi qu'une table ronde avec trois groupes de sujets principaux : nouveau contexte affectant les relations Vietnam-Japon ; relations entre les deux pays dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de la sécurité stratégique et des mécanismes multilatéraux, de l'économie et d'autres domaines.

Les participants ont analysé et discuté des questions théoriques et pratiques des relations Vietnam-Japon au cours des 50 dernières années et ont proposé de nombreuses recommandations et solutions pratiques pour réaliser les visions et les orientations de développement des relations bilatérales.-VNA

source