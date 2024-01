L'aéroport de Nong Khang au Laos . Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le gouvernement lao a accepté de transformer l'aéroport de Nong Khang, dans la province de Houaphanh, financé et construit par le Vietnam, en un aéroport international, a rapporté le 2 janvier Vientiane Times.Le journal lao a cité le gouverneur de Houaphanh, Khampheng Saysompheng, qui a déclaré que l'agrandissement de l'aéroport de Nong Khang apporterait de grands avantages à la province en créant des conditions favorables non seulement aux touristes étrangers mais aussi aux investisseurs désirant s'implanter sur son sol.Située à l’extrême nord du Laos, Houaphanh se trouve à plus de 600 km de Vientiane. Auparavant, il fallait environ deux jours pour atteindre la province depuis la capitale, mais désormais, cela ne prend plus qu'une heure par avion.L’aéroport de Nong Khang fait partie de la stratégie de développement des infrastructures du gouvernement lao visant à transformer le Laos d’un pays enclavé en un pays connecté au niveau régional. Le projet de construction-transfert (BT) représente un investissement total de 82 millions de dollars, financé par un prêt de la société vietnamienne Hoang Anh Gia Lai Agriculture JSC. L'aéroport est capable de desservir 100.000 passagers par an et d'accueillir des avions de 70 à 100 sièges.Situé à Houaphanh, porte d'entrée importante entre le Laos et le Vietnam, l'aéroport contribue également de manière significative au développement des activités commerciales transfrontalières entre les deux pays.Il favorise non seulement le tourisme et la croissance économique de Houaphanh, mais symbolise également l'amitié durable et la coopération durable entre les deux pays voisins. -VNA