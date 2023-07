Hanoï, 19 juillet (VNA) - Le Comité directeur du gouvernement pour la réforme administrative a tenu le 19 juillet sa cinquième session sous l'égide du Premier ministre Pham Minh Chinh.La réunion, connectée aux 63 localités de niveau central par vidéoconférence, a passé en revue les activités de réforme administrative au cours du premier semestre 2023 et a défini les tâches pour les mois restants.Dans son allocution, le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui est également à la tête du Comité, a déclaré que l'intensification de la réforme administrative, la décentralisation du pouvoir et la construction d'un appareil d'État allégé efficace restent un problème identifié par le Parti et l'État comme une priorité et une percée lors de la construction d'un État socialiste de droit dans la nouvelle période.Il a reconnu les efforts et les réalisations à cet égard du gouvernement, des autorités à tous les niveaux, des secteurs, des localités et du comité, mais a également souligné qu'il restait de nombreuses lacunes et problèmes.

Lors dela réunion. Photo : VNA

Compte tenu de cela, le chef du gouvernement a demandé aux parties concernées de continuer à examiner et à prendre des mesures pour garantir que les personnes et les entreprises puissent accéder et gérer rapidement les procédures administratives et autres travaux avec du temps et des dépenses économisées tout en prévenant la bureaucratie, la corruption et d'autres phénomènes négatifs.Le Comité devrait connecter ses réunions avec les autorités communales par visioconférence afin de renforcer le sens des responsabilités et du pouvoir des administrations à ce niveau, qui rencontrent et travaillent directement avec les personnes et les entreprises, a demandé le Premier ministre.- VNA