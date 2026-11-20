Yunnan (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, a quitté la province du Yunnan dans l’après-midi du 20 novembre, achevant ainsi leur voyage de quatre jours consacré à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC et à des activités bilatérales en Chine.

Ce déplacement s’est effectué à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et de son épouse.

À l’aéroport international de Kunming Changshui, la délégation vietnamienne a été saluée à son départ par le secrétaire du Comité provincial du Parti du Yunnan, Mo Gaoyi, ainsi que par d’autres dirigeants locaux. Étaient également présents l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, et son épouse, le consul général à Kunming, Nghiêm Viêt Chung, de nombreux membres du personnel consulaire ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne résidant dans la province du Yunnan.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a pris part à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC, placée sous le thème « Bâtir une communauté Asie-Pacifique pour une prospérité partagée ». À cette occasion, il a exposé la vision et les propositions du Vietnam pour dynamiser la coopération au sein du forum dans cette nouvelle ère.

Le leader vietnamien a avancé trois axes majeurs visant à renforcer le rôle de l’APEC : jouer un rôle moteur dans la promotion d’un environnement ouvert au commerce et à l’investissement afin de donner un nouvel élan à l’intégration et à la connectivité économiques ; ouvrir de nouveaux espaces de développement et stimuler de nouveaux relais de croissance ; enfin, promouvoir le dialogue et la coopération pour consolider la confiance et préserver la stabilité nécessaire au développement.

Temps fort de ce sommet, le Vietnam s’est vu officiellement remettre par la Chine la présidence de l’APEC pour 2027, assumant ainsi pour la troisième fois la coordination du premier forum économique de la région. La Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 devrait se tenir dans la zone spéciale de Phu Quôc, dans la province méridionale de An Giang.

S’exprimant lors du Sommet des PDG de l’APEC 2026, le secrétaire général et président Tô Lâm a détaillé la vision stratégique d’un Vietnam entrant dans une nouvelle ère de développement, portée par un modèle fondé sur l’autonomie, l’innovation, l’humanisme, la durabilité et l’intégration.

Des jeunes de la province du Yunnan saluent le départ du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm, de son épouse ainsi que de la délégation vietnamienne de haut rang à l'aéroport international de Kunming-Changshui, à Kunming. Photo: VNA

En marge des travaux de cette édition 2026, le leader vietnamien a multiplié les entretiens bilatéraux avec plusieurs dirigeants des économies membres et a reçu une délégation de la Coalition commerciale États-Unis–APEC. Ses interlocuteurs ont salué les avancées économiques du Vietnam ainsi que son rayonnement international croissant, tout en réaffirmant leur soutien et leur volonté d’œuvrer en étroite coordination avec Hanoi pour assurer le plein succès de l’Année de l’APEC 2027.

Sur le plan des relations bilatérales avec la Chine, le secrétaire général et président Tô Lâm s’est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping. Il a également rencontré les secrétaires des comités provinciaux du Parti du Guangdong et du Yunnan, le chef de l’exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), ainsi que les dirigeants de plusieurs grands groupes économiques.

Les deux parties ont convenu de continuer d’approfondir leur partenariat de coopération stratégique global et de bâtir une communauté d’avenir partagé Vietnam–Chine de portée stratégique. Elles ont également décidé d’accélérer l’interconnexion de leurs infrastructures stratégiques et de renforcer leur coopération dans les domaines de l’économie et du commerce, des sciences et technologies, de la transformation numérique, ainsi que des échanges entre les peuples.

À l’occasion du Forum Vietnam–Chine sur la connectivité en matière de technologie et d’innovation avec la région de la Grande Baie, des organismes publics, instituts de recherche, universités et entreprises des deux pays ont annoncé un accord de coopération portant sur le cofinancement de quatre projets de recherche conjoints. Ils ont par ailleurs procédé à l’échange de 16 protocoles d’accord et inauguré une nouvelle liaison aérienne reliant le Vietnam à la Grande Baie.

À Kunming, le secrétaire général et président Tô Lâm, son épouse ainsi que la délégation vietnamienne ont déposé une gerbe de fleurs et visité l’ancienne résidence du président Hô Chi Minh. Ils ont ensuite participé à une cérémonie commémorative de plantation d’arbres dans la «Forêt de l’amitié internationale», au sein du parc des zones humides de Baofeng, avant de prendre part au Forum sur la connectivité des stratégies de développement entre le Vietnam et le Sud-Ouest de la Chine.

Le leader vietnamien s’est également entretenu avec la communauté vietnamienne du Yunnan et a prononcé un discours dans le cadre du programme «Voyage d’études rouges», une initiative destinée à permettre aux jeunes générations des deux pays de mieux appréhender les valeurs révolutionnaires, de cultiver l’amitié de bon voisinage et de consolider les liens bilatéraux.

Cette visite de travail du secrétaire général et président Tô Lâm a été couronnée de succès. Elle réaffirme le caractère, le prestige et le rayonnement accru du Vietnam dans son processus d’intégration internationale, tout en approfondissant de manière toujours plus substantielle et efficace l’amitié traditionnelle et la coopération globale avec la Chine. – VNA