Des délégués lors de l'événement. Photo : nhandan.vn

Hanoï, 6 novembre (VNA) - L'ambassade d'Arabie saoudite au Vietnam a organisé le 6 novembre un événement soulignant les contributions du Fonds saoudien pour le développement au Vietnam et dans le monde.S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur d'Arabie saoudite au Vietnam, Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, a déclaré que, fondée en 1974, le Fonds saoudien pour le développement est une institution financière du gouvernement saoudien qui a joué un rôle important dans le financement de projets de développement dans les pays en développement. Jusqu'à présent, il a financé plus de 800 projets et programmes de développement dans divers domaines dans 100 pays.Au Vietnam, le Fonds saoudien pour le développement a accordé des prêts concessionnels à 12 projets, allant de la construction et de l'expansion d'établissements d'enseignement et de santé au développement des infrastructures de transport et à la modernisation des infrastructures rurales touchées par les catastrophes naturelles, contribuant ainsi à renforcer les liens étroits entre l'Arabie saoudite et le Vietnam au cours des dernières années.A l'occasion, le PDG du Fonds saoudien pour le développement Sultan Al-Marshad a annoncé que le projet de le Collège professionnel de Ha Nam, financé par le Fonds saoudien pour le développement avec un budget de plus de 9 millions de dollars, avait été inauguré dans l'après-midi du même jour.Alors que l'année prochaine marquera le 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, le vice-ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement, Tran Quoc Phuong, a exprimé sa conviction que le Fonds saoudien pour le développement continuera à jouer le rôle de pont pour renforcer les relations entre le Vietnam et l'Arabie saoudite, en visant de nouvelles opportunités de coopération qui s'alignent sur les relations bilatérales avec les priorités des deux côtés. - VNA