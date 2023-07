Des représentants du Consulat général du Vietnam dans la ville de Pakse, dans la province lao de Champassak, en collaboration avec l'Association des Vietnamiens de Champassak remettent des cadeaux à 23 familles des personnes méritantes. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - Des représentants du Consulat général du Vietnam dans la ville de Pakse, dans la province lao de Champassak, en collaboration avec l'Association des Vietnamiens de Champassak, ont visité et remis des cadeaux à 23 familles des personnes méritantes dans cette ville.A cette occasion, ils ont exprimé leur profonde gratitude pour les sacrifices des anciens combattants, des martyrs et de leurs familles à l'indépendance nationale, tout en affirmant l'attention et l'appréciation du Parti et de l'État du Vietnam envers ces personnes.En outre, ils ont exhorté la jeune génération à valoriser les bonnes traditions et à préserver l’identité culturelle nationale, ainsi qu'à contribuer sans cesse à l’amitié, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.De leur côté, les familles des personnes méritantes ont remercié le Consulat général du Vietnam à Paksé qui avait beaucoup aidé et s’était engagé à participer activement aux activités communautaires, contribuant à cultiver les relations entre les deux pays. -VNA