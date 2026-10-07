L’âme du voyage fait vibrer le tourisme vietnamien au-delà des chiffres

Hanoi (VNA) - Alors que le nombre d’arrivées internationales a dépassé les 17,7 millions au cours des neuf premiers mois de 2026, le secteur du tourisme vietnamien voit plus loin que les chiffres de fréquentation, visant des séjours plus longs, des expériences plus riches et une croissance plus durable.

Le Vietnam a accueilli plus de 17,7 millions de visiteurs internationaux au cours des neuf premiers mois de l’année, soit une hausse de 14,5% sur un an ; le secteur du tourisme touristique a ainsi atteint près de 71% de son objectif annuel de 25 millions d’arrivées d’étrangers.

Ce chiffre témoigne non seulement de la reprise continue des voyages internationaux, mais aussi de l’attractivité croissante du Vietnam en tant que destination offrant une grande diversité d’atouts : plages, patrimoine, gastronomie, expériences urbaines et activités de loisirs.

Rien qu’au mois de septembre, le pays a enregistré 1,77 million d’arrivées internationales, une augmentation de 16,1% par rapport au même mois de l’année précédente, selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT).

La Chine et la République de Corée sont demeurées les deux principaux marchés émetteurs, représentant ensemble près de 40% de l’ensemble des arrivées internationales. La Chine arrivait en tête avec 3,9 millions de visiteurs, soit 22,4% du total), suivie par la République de Corée avec 3 millions de visiteurs, soit 17,3%.

À eux deux, les deux marchés d’Asie du Nord-Est ont représenté près de 40% de l’ensemble des arrivées internationales. L’importance de leur flux de visiteurs s’appuie sur la proximité géographique, des liaisons aériennes pratiques et une demande variée, allant des séjours balnéaires et de villégiature au tourisme urbain, en passant par le shopping, la gastronomie et les divertissements.

La Russie s’est classée troisième avec environ 1,1 million de visiteurs, ce qui en fait le principal marché émetteur européen. Elle était suivie par Taïwan (Chine), avec 964.000 visiteurs, et les États-Unis, avec 764.000.

Les touristes étrangers se laissent séduire par l'atmosphère nocturne de la capitale vietnamienne. Photo : VNA

Les autres marchés figurant dans le top 10 étaient le Cambodge, avec 688.000 visiteurs ; le Japon, 674.000 ; les Philippines, 523.000 ; l’Inde, 505.000 ; et l’Australie, 485.000.

L’Europe a enregistré la plus forte croissance parmi les régions majeures, avec une hausse de 55% des arrivées. Le nombre de visiteurs en provenance d’Océanie a augmenté de 21%, celui des Amériques de 20% et celui de l’Afrique de 29,4%, tandis que les arrivées depuis l’Asie ont progressé de 7,6%.

D’autres marchés européens ont également enregistré une croissance solide. Les arrivées en provenance de France ont augmenté de 13,6%, du Royaume-Uni de 9,7%, d’Allemagne de 16,1%, de Pologne de 49%, de République tchèque de 26,6%, de Belgique de 19,5%, de Suède de 23,6% et de Suisse de 25,7%.

Une valeur accrue

Cette croissance survient alors que le tourisme international continue d’évoluer dans un contexte mondial difficile, marqué par l’incertitude géopolitique et les difficultés économiques, la hausse des coûts du transport et de l’énergie, une concurrence toujours plus vive entre les destinations ainsi que l’évolution rapide des préférences des voyageurs.

Selon le dernier rapport d’ONU Tourisme, le tourisme international a connu une croissance modeste de 0,4% à l’échelle mondiale au premier semestre 2026. Face à la persistance de vents contraires, l’organisation a ramené sa prévision de croissance du tourisme international pour l’ensemble de l’année à une fourchette de 1 à 2%, contre 3 à 4% initialement prévus en janvier.

Dans ce contexte, la croissance à deux chiffres enregistrée par le Vietnam au cours des neuf premiers mois témoigne de l’attrait croissant de la destination, soutenu par sa sécurité et sa stabilité, les efforts de diversification des marchés émetteurs, une large gamme de produits touristiques, l’amélioration de la connectivité aérienne et une capacité de service accrue.

Le rayonnement international du pays a également continué de s’améliorer.

Touristes effectuant une balade sur la rivière Hoài, à Hôi An. Photo: VNP

Le Vietnam se classe au 52ᵉ rang sur 110 économies dans l’Indice de développement du voyage et du tourisme (TTDI) 2026, publié le 25 septembre par le Forum économique mondial (WEF). Avec un score de 4,15 points, le pays progresse de sept places par rapport à l’édition précédente et occupe le 5ᵉ rang en Asie du Sud-Est, derrière Singapour, l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande.

Lors de l’édition 2026 des World Travel Awards pour l’Asie, l’Océanie et l’océan Indien, organisée aux Maldives, le Vietnam a été désigné «Première destination d’Asie» et «Première destination patrimoniale d’Asie».

Ces réalisations témoignent d’un secteur touristique qui est en train de passer progressivement d’une logique visant simplement à attirer davantage de visiteurs à une approche axée sur la création d’une plus grande valeur à partir de chaque voyage.

La VNAT a souligné la nécessité d’améliorer la qualité et de viser une croissance durable, des objectifs tels que des séjours plus longs, des dépenses plus élevées de la part des visiteurs, des expériences plus riches et une plus grande valeur ajoutée revêtant une importance croissante.

Cette orientation reflète également la vision plus large du développement culturel énoncée dans la résolution n°80 du Politburo, publiée en janvier 2026, qui place la culture au cœur du développement national durable et met en avant les ressources culturelles et l’identité en tant que force endogène et source de soft power.

Pour le tourisme, cela signifie aller au-delà du simple nombre de visiteurs pour s’intéresser aux histoires, au patrimoine, aux paysages, à la gastronomie et à la culture vivante qui confèrent à une destination son caractère unique.

Alors que le Vietnam approche de son objectif de 25 millions de visiteurs internationaux, le prochain défi ne consiste pas simplement à accueillir davantage de voyageurs, mais à les inciter à prolonger leur séjour, à explorer le pays plus en profondeur et à en rapporter des expériences qui leur donneront envie de revenir. — VNA