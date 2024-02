Hanoï (VNA) - L'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh a présenté ses lettres de créance à la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, lors d'une cérémonie tenue à Paris le 7 février.Lors de cet événement, l'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh a souligné que le Vietnam accorde de l’importance au multilatéralisme ainsi qu'au rôle et aux contributions des Nations Unies et de l'UNESCO dans la recherche de solutions aux défis mondiaux croissants, contribuant ainsi à la préservation de la paix, à la sécurité et à la promotion du développement durable dans le monde.Elle a affirmé la politique étrangère du Vietnam axée sur l'indépendance, l'autonomie, la diversification et la promotion de ses relations multilatérales. Le pays considère la culture, les sciences et l'éducation comme des moteurs importants pour un développement national rapide et durable, a-t-elle dit.L'ambassadrice vietnamienne a également exprimé sa gratitude envers l' UNESCO pour son soutien et son assistance, notamment dans la mise en œuvre du Mémorandum de coopération entre le gouvernement vietnamien et l'UNESCO pour la période 2021-2025. Elle a proposé à l'UNESCO de continuer à soutenir le Vietnam dans l'élaboration de nouveaux documents patrimoniaux, la préservation et la promotion des sites du patrimoine reconnus par l'UNESCO, dont les projets de conservation, de restauration et de mise en valeur de la Citadelle impériale de Thang Long.L'ambassadrice s'est engagée à bien assumer sa mission et les responsabilités du Vietnam en tant que membre de l'UNESCO, et à approfondir la coopération avec l'UNESCO de manière efficace et substantielle, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de l'UNESCO et au développement socio-économique des localités et du pays.Pour sa part, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a apprécié et remercié le rôle du Vietnam, ainsi que sa participation et sa contribution extrêmement actives et responsables à l'UNESCO.Elle a exprimé sa satisfaction et son appréciation devant la coopération étroite et efficace entre le Vietnam et l'UNESCO dans tous les domaines, la considérant comme un modèle. Elle a également appelé à la promouvoir dans d'autres domaines, notamment le climat, l'eau, les sciences océaniques, l'intelligence artificielle, etc.Elle a souligné que l'augmentation récente des ressources humaines du Bureau de l'UNESCO à Hanoï, dans le cadre des efforts de réforme générale de l'UNESCO, contribuerait grandement à la promotion de la coopération future avec le Vietnam. -VNA