Tokyo (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, a présenté le 20 juillet à Tokyo ses lettres de créance à l'Empereur Naruhito.



Lors de la cérémonie, l'Empereur Naruhito a déclaré se réjouir des réalisations du Vietnam en termes de développement national et a émis son souhait de promouvoir une coopération multiforme avec le Vietnam.



L'ambassadeur Pham Quang Hieu a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance à ses relations avec le Japon. Il a émis le souhait d’approfondir les relations des deux pays sur la base de la sincérité, de l’amitié, de la confiance, pour la paix, la coopération et le développement dans la région comme dans le monde et au profit des peuples des deux pays.



Il a promis de faire de son mieux pour promouvoir le partenariat stratégique profond entre les deux pays. -VNA