Oslo, 24 novembre (VNA) - Dans le cadre de sa visite en Norvège , la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a été reçue par le Prince héritier Haakon Magnus, le Premier ministre Jonas Gahr Store et le président du Parlement Masud Gharahkhani.

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan et le Prince héritier Haakon Magnus. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec Haakon Magnus le 23 novembre, Vo Thi Anh Xuan a souligné le développement fructueux des relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines ces derniers temps.



Il a estimé que les deux parties devaient effectuer régulièrement des échanges de visites de haut niveau, en vue d'accroître la confiance politique et d'améliorer l'efficacité de la coopération bilatérale.



Il a également suggéré qu'ils élaborent bientôt des cadres juridiques afin de créer une base pour promouvoir les relations bilatérales et élargir la coopération dans de nouveaux domaines tels que la culture, l'éducation, la formation, les sciences et technologies et les échanges entre les peuples, ainsi que renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux.



Il s'est dit convaincu que la Norvège se coordonnerait pour promouvoir les négociations et signerait bientôt l'accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE) et soutiendrait la nation indochinoise dans la mise en œuvre de l'accord de transition énergétique juste (JETP).



Dans le même temps, Haakon Magnus, pour sa part, a considéré la visite officielle en Norvège de Vo Thi Anh Xuan comme un événement important pour la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays.



La famille royale et le gouvernement norvégien continueront de soutenir le Vietnam dans ses activités de réponse au changement climatique, de transition verte et de développement des énergies renouvelables, a-t-il déclaré.



En outre, le Prince héritier a salué les engagements vietnamiens dans les forums internationaux sur la transition verte, notamment pour ramener les émissions nettes à zéro d'ici 2050. Dans le même temps, il a déclaré que la Norvège était disposée à coopérer et à soutenir le Vietnam pour mettre en œuvre avec succès ces engagements importants. Lors de sa rencontre avec Haakon Magnus le 23 novembre, Vo Thi Anh Xuan a souligné le développement fructueux des relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines ces derniers temps.Il a estimé que les deux parties devaient effectuer régulièrement des échanges de visites de haut niveau, en vue d'accroître la confiance politique et d'améliorer l'efficacité de la coopération bilatérale.Il a également suggéré qu'ils élaborent bientôt des cadres juridiques afin de créer une base pour promouvoir les relations bilatérales et élargir la coopération dans de nouveaux domaines tels que la culture, l'éducation, la formation, les sciences et technologies et les échanges entre les peuples, ainsi que renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux.Il s'est dit convaincu que la Norvège se coordonnerait pour promouvoir les négociations et signerait bientôt l'accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE) et soutiendrait la nation indochinoise dans la mise en œuvre de l'accord de transition énergétique juste (JETP).Dans le même temps, Haakon Magnus, pour sa part, a considéré la visite officielle en Norvège de Vo Thi Anh Xuan comme un événement important pour la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays.La famille royale et le gouvernement norvégien continueront de soutenir le Vietnam dans ses activités de réponse au changement climatique, de transition verte et de développement des énergies renouvelables, a-t-il déclaré.En outre, le Prince héritier a salué les engagements vietnamiens dans les forums internationaux sur la transition verte, notamment pour ramener les émissions nettes à zéro d'ici 2050. Dans le même temps, il a déclaré que la Norvège était disposée à coopérer et à soutenir le Vietnam pour mettre en œuvre avec succès ces engagements importants.

Entretien entre la vice-présidente Nguyen Thi Anh Xuan et le Premier ministre Jonas Gahr Store. Photo : VNA



Afin d'accroître la confiance politique et la compréhension mutuelle, ils sont convenus de maintenir l'échange de délégations à tous les niveaux, étudier la possibilité d'établir un cadre de coopération stratégique dans les domaines où ils ont des atouts et des besoins.



Ils ont également préconisé de continuer à se soutenir mutuellement dans la coopération multilatérale et de répondre aux défis mondiaux, ainsi que de soutenir et d'encourager les entreprises norvégiennes à accroître leurs investissements au Vietnam.



Vo Thi Anh Xuan et Jonas Gahr Store ont abordé la promotion du processus de négociation dudit ALE, en vue d'ouvrir des opportunités de coopération économique entre les deux parties, au service des intérêts et des communautés d'affaires. En outre, ils ont convenu de renforcer la collaboration dans le cadre de l'Association pour une transition énergétique juste à travers un soutien financier, le transfert de technologie, l'amélioration des ressources humaines et l'échange d'expériences en matière de développement institutionnel.



Concernant les questions internationales et régionales, ils ont réitéré que le Vietnam et la Norvège continueront à coopérer étroitement lors des forums régionaux et internationaux, notamment au sein des Nations Unies (ONU) et dans le cadre de coopération ASEAN-Union européenne, pour contribuer au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde sur la base du respect du droit international et des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Lors de leur rencontre avec le Premier ministre Jonas Gahr Store, les deux parties se sont informées de la situation de chaque pays, ont discuté de questions bilatérales et multilatérales d'intérêt mutuel, des orientations de coopération et des mesures visant à approfondir davantage les relations amicales et de coopération entre le Vietnam et la Norvège.Afin d'accroître la confiance politique et la compréhension mutuelle, ils sont convenus de maintenir l'échange de délégations à tous les niveaux, étudier la possibilité d'établir un cadre de coopération stratégique dans les domaines où ils ont des atouts et des besoins.Ils ont également préconisé de continuer à se soutenir mutuellement dans la coopération multilatérale et de répondre aux défis mondiaux, ainsi que de soutenir et d'encourager les entreprises norvégiennes à accroître leurs investissements au Vietnam.Vo Thi Anh Xuan et Jonas Gahr Store ont abordé la promotion du processus de négociation dudit ALE, en vue d'ouvrir des opportunités de coopération économique entre les deux parties, au service des intérêts et des communautés d'affaires. En outre, ils ont convenu de renforcer la collaboration dans le cadre de l'Association pour une transition énergétique juste à travers un soutien financier, le transfert de technologie, l'amélioration des ressources humaines et l'échange d'expériences en matière de développement institutionnel.Concernant les questions internationales et régionales, ils ont réitéré que le Vietnam et la Norvège continueront à coopérer étroitement lors des forums régionaux et internationaux, notamment au sein des Nations Unies (ONU) et dans le cadre de coopération ASEAN-Union européenne, pour contribuer au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde sur la base du respect du droit international et des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies.

Vo Thi Anh Xuan rencontre le président du Parlement Masud Gharahkhani. Photo : VNA



Le même jour, Vo Thi Anh Xuan a tenu une réunion de travail avec le président du Parlement Masud Gharahkhani.



Au cours de la rééunion, les deux parties ont convenu d'accorder une plus grande attention à la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la formation, de la science et de la technologie et de l'égalité des sexes.



Abordant l'importance de la coopération parlementaire dans la relation bilatéral globale, ils ont souligné l'importance d'intensifier les activités d'échange de délégations entre les deux organes législatifs et de partager les expériences dans l'élaboration de politiques, de lois et dans la résolution des défis de développement socio-économiques de chaque pays. Le même jour, Vo Thi Anh Xuan a tenu une réunion de travail avec le président du Parlement Masud Gharahkhani.Au cours de la rééunion, les deux parties ont convenu d'accorder une plus grande attention à la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la formation, de la science et de la technologie et de l'égalité des sexes.Abordant l'importance de la coopération parlementaire dans la relation bilatéral globale, ils ont souligné l'importance d'intensifier les activités d'échange de délégations entre les deux organes législatifs et de partager les expériences dans l'élaboration de politiques, de lois et dans la résolution des défis de développement socio-économiques de chaque pays.

La vice-présidente vietnamienn et la ministre norvégienne de la Culture et de l'Égalité, Lubna Jaffery. Photo : VNA



Auparavant, la vice-présidente vietnamienne a reçu la ministre norvégienne de la Culture et de l'Égalité, Lubna Jaffery.- VNA Auparavant, la vice-présidente vietnamienne a reçu la ministre norvégienne de la Culture et de l'Égalité, Lubna Jaffery.- VNA

source