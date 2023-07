Kuala Lumpur (VNA) – Photos et gros titres à la une, la presse malaisienne a mis en lumière, les 22 et 23 juillet, la visite officielle au Vietnam du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et de son épouse.

Le Premier ministre Anwar Ibrahim et son homologue vietnamien Pham Minh Chinh visite la rue du livre à Hanoi. Photo : VNA

L’agence de presse Bernama a des informations actualisées en temps opportun ainsi que des photos de la visite, la première du Premier ministre Anwar Ibrahim au Vietnam depuis son arrivée au pouvoir à la fin de l’année dernière.

Les principaux journaux malaisiens tels que New Straits Times, The Star, Malaysia Mail et Malaysia Today ont publié des articles à la une avec de gros titres ainsi que des images montrant la gentillesse du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et de son homologue malaisien Anwar Ibrahim dans une rue du livre à Hanoi.

Les articles indiquaient que la visite visait à rechercher des relations plus étroites avec le Vietnam et à élargir la coopération entre les deux pays.

Sur sa page Facebook, le Premier ministre Anwar Ibrahim a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux du Vietnam accordé à sa personne et à la délégation de haut rang de la Malaisie.

Le chef du gouvernement malaisien a écrit que la visite a apporté des résultats positifs, exprimant son espoir que les deux pays continueront à renforcer davantage la coopération au profit des deux pays.

Il a également évoqué sa rencontre avec le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, pour échanger des vues sur la question de la lutte contre la corruption, indiquant qu’il devrait y avoir une coordination entre les autorités des deux pays dans ce domaine.

Le Premier ministre Anwar Ibrahim a déclaré avoir vu beaucoup de choses positives après les entretiens avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, affirmant avoir ressenti l’enthousiasme du Premier ministre vietnamien pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’investissement et du commerce, de l’agriculture, de la défense et de la sécurité, ainsi que de l’industrie halal.

Pendant ce temps, sur son Facebook, le ministre malaisien de l’Investissement, du Commerce et de l’Industrie Utama Zafrul a partagé une photo montrant qu’il buvait du café dans la rue du livre avec le ministre des Affaires étrangères Zambry Abdul Kadir et le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dô Hung Viêt avec un statut exprimant sa satisfaction et son enthousiasme. Il a également commenté à quel point le café vietnamien est délicieux.

Il a affirmé l’énorme potentiel pour les deux pays d’élargir la coopération économique et l’investissement. – VNA