Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, avec le retour à la hausse de la demande de consommation sur le marché mondial, ainsi que les mesures de soutien du gouvernement, la production et les activités commerciales des entreprises à la fin de 2023 et au début de 2024 sont en train de s'améliorer.



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, la situation inflationniste tend actuellement à se calmer dans les grandes économies comme les États-Unis, la Chine et l'Europe... Parallèlement, la demande de biens augmente, comme c'est toujours le cas lors des fêtes de fin d’année. Par ailleurs, le Vietnam devrait bénéficier de la délocalisation de la production de sociétés multinationales. Autant de facteurs qui auront des effets positifs sur les exportations vietnamiennes.

Un rapport du ministère de l'Industrie et du Commerce montre que la production industrielle et les activités commerciales ont continué de présenter des signes positifs en novembre 2023, même si elles n'ont pas connu une croissance spectaculaire.



L'indice de production industrielle n'a augmenté en novembre 2023 que de 3% par rapport au mois précédent, contre 5,5% en octobre 2023. Cependant, par rapport à la même période de l'année dernière, il a progressé de 5,8%.



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le décaissement des investissements publics sera un moteur important pour promouvoir la croissance économique dans les mois à venir, apportant ainsi une contribution importante à la production et au commerce. Parallèlement, de nombreuses politiques visant à lever les difficultés rencontrées par les entreprises continueront d'être mises en œuvre activement et de manière synchrone.



Nguyen Van Doan, directeur adjoint de la société mécanique SKD, a souligné l’importance des mesures de développement des liens entre entreprises de la part des ministères, ainsi que de la suppression des difficultés en matière d’accès aux capitaux et de procédures administratives.



Le ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré qu'il continuerait à rechercher des solutions pour aider les entreprises à surmonter leurs difficultés, à participer aux chaînes d’approvisionnement mondiales, tout en simplifiant les procédures administratives et en favorisant l’accès au crédit…-VNA