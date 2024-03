Un journal uruguay en impressionné par la croissance des exportations vietnamiennes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le journal uruguayen El Popular a publié un article exprimant une impression de la forte croissance des exportations vietnamiennes en janvier, avec une augmentation de 42% en glissement annuel, atteignant près de 33,6 milliards de dollars, le chiffre le plus élevée depuis avril 2022.

L'article a indiqué que la valeur d'exportations vietnamiennes a fortement augmenté grâce au groupe de produits agro-sylvicole et aquatiques ( 97%) et à l'industrie manufacturière (38%). Les exportations de marchandises vers les principaux marchés se sont toutes bien redressées au premier mois de 2024. Les États-Unis sont le plus grand débouché du Vietnam avec 9,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 56 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Le journal El Popular, organe de porte-parole du Parti communiste d'Uruguay, a cité le ministère de l'Industrie et du Commerce selon lequel l'excédent commercial du Vietnam en janvier a atteint 2,92 milliards de dollars. Il est prévu que le chiffre d'affaires du commerce vietnamien augmentera de 6% en 2024. -VNA