Lors de la cérémonie de signature du contrat. Photo : VNA

Hau Giang, 28 février (VNA) – L'entreprise australienne Acuity Funding financera huit projets de la compagnie par actions du commerce et de l’investissement Nam Song Hau (NSH Petro), basée dans la province de Hau Giang, dans le delta du Mékong.Le contrat de financement a été remis lors d'une cérémonie tenue le 27 février au siège du Comité populaire de Hau Giang.Dans la première phase du programme de financement, Acuity fournira un total d'environ 290 millions de dollars pour les projets NSH Petro dans la commune de Mai Dam de Hau Giang, la ville de Go Cong de la province de Tien Giang et le quartier Tra Noc de la ville de Can Tho pour rembourser les prêts bancaires et les arriérés d'impôts, et moderniser et étendre leurs installations existantes.Dans la deuxième phase, l'organisateur du fonds australien fournira un total d'environ 430 millions de dollars à NSH Petro pour construire une nouvelle usine à Tien Giang et augmenter son fonds de roulement pour aider à mener à bien des projets intégrés dans la commune de Dong Phu de Hau Giang et dans le district de Phong Dien de Can Tho.Le président du conseil d’administration de NSH Petro, Mai Van Huy, a déclaré que pour 2024, le ministère de l'Industrie et du Commerce avait chargé son entreprise de fournir 684 926 m3 d'électricité. de carburant, soit 466 186 m3, d'essence et 218 740 m3. Elle s'efforce d'augmenter la production afin d'assurer un approvisionnement suffisant en carburant pour les localités du delta du Mékong.Ranjit Thambyrajah, président-directeur général d'Acuity Funding, a déclaré qu'Acuity, une institution de crédit privée mondiale et membre de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), opère au Vietnam depuis plus de neuf ans.Il a noté qu'outre le partenariat avec NSH Petro, avec le soutien du gouvernement australien et de sources financières vertes, il élargirait également le financement des partenariats publics, publics-privés (PPP) et des projets privés de nombreuses autres entreprises et localités du Vietnam pour générer des bénéfices pour la communauté, stimuler le développement durable et contribuer à la protection de l'environnement.- VNA