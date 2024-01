Bâtiment de quartier général de la division d'infanterie No.1 de l'Armée populaire du Laos, cadeau du ministère vietnamien de la Défense à son homologue lao. Photo: VNA

Cérémonie de remise et de réception du bâtiment de quartier général de la division d'infanterie No.1 de l'Armée populaire du Laos. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – La cérémonie de remise et de réception du bâtiment de quartier général de la division d'infanterie No.1 de l'Armée populaire du Laos, cadeau du ministère vietnamien de la Défense à son homologue lao, a eu lieu le 16 janvier dans la province de Vientiane.Implanté dans le district de Vang Vieng, province de Vientiane, au Centre du Laos , ce bâtiment représente un investissement total de plus de 2 millions de dollars, dont 2 millions financés par le ministère vietnamien de la Défense et 1,2 milliard de kips (environ 60.000 dollars) en provenance de la Société de coopération internationale 705 du ministère vietnamien de la Défense.Lors de la cérémonie, le général Khamlien Outhakaysone, vice-ministre lao de la Défense, a hautement apprécié la remise du bâtiment à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Laos (20 janvier 1949-20 janvier 2024), soulignant que cet établissement n’était que l'un des nombreux projets au Laos que le Parti, l'État et l'Armée vietnamiens avaient financés ces dernières années.Le bâtiment de quartier général de la division d'infanterie No.1 démontre encore une fois la grande amitié entre le Vietnam et le Laos, les deux armées en particulier, a-t-il ajouté.Le vice-ministre lao a également remercié le Parti, l'État, le peuple et l'Armée du Vietnam pour avoir toujours soutenu leurs homologues du Laos dans le passé comme dans le présent.Il s'est engagé à continuer à sensibiliser les officiers et soldats lao aux significations importantes de l’amitié Vietnam-Laos. -VNA