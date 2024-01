Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 5 janvier 2024, le premier lot de nids de salanganes de haute qualité de l'Eurl commercial Hai Yen Nha Trang exporté vers la Chine a été dédouané.

Il s'agissait du premier lot de nids de salanganes vietnamiens à être transporté par voie aérienne vers la Chine depuis que les entreprises vietnamiennes ont obtenu des codes d'exportation pour les produits liés aux nids de salanganes en octobre 2023.

Le Thanh Dai, président de l'Association des nids de salanganes du Vietnam, a déclaré que la Chine est un marché extrêmement potentiel pour les nids de salanganes vietnamiens et que les exportations officielles vers la Chine créeraient des opportunités pour le développement futur de l'industrie de l'élevage de nids de salanganes.

100 % des produits de haute qualité de The Hai Yen sont dédouanés et livrés aux partenaires. Photo: nhandan.vn

Le parcours de conquête des clients sur le marché chinois présente de nombreux défis pour toutes les entreprises autorisées. La présence des nids de salanganes vietnamiens sur ce marché de milliards de personnes constitue une énorme opportunité pour le développement futur de ce secteur, a partagé Tran Thanh Hai, directrice exécutive de l'Eurl commercial Hai Yen Nha Trang.

Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, la Chine était le plus grand marché de consommation de produits de nids de salanganes au monde, avec une demande de plus de 300 tonnes/an, représentant environ 80 % de part de marché mondiale. -VNA