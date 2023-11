Mme Truong Thi Mai (6e à gauche) et les responsables vietnamiens et finlandais. Photo : VNA



Helsinki (VNA) - Mme Truong Thi Mai, membre du Bureau Politique, permanente du Secrétariat du Comité central du Parti et présidente de la Commission centrale de l'organisation du Parti, a effectué une visite de travail en Finlande du 2 au 4 novembre.Elle a rencontré et travaillé avec le président du Parlement finlandais Jussi Halla-Aho, la ministre finlandaise des Affaires étrangères Elina Valtonen et la présidente du Parti communiste finlandais Liisa Taskinen et d'autres. Elle a aussi visité l'ambassade du Vietnam et rencontré des représentants de la communauté vietnamienne en Finlande.Lors de ces rencontres, Truong Thi Mai a informé des réalisations du développement socio-économique et de l'intégration internationale du Vietnam après près de 40 ans de mise en oeuvre du Renouveau, ainsi que de ses objectifs et stratégies de développement futurs.Elle a suggéré que les deux parties continuent de promouvoir les échanges de délégations de haut niveau, les échanges entre les peuples et d'élargir la coopération en matière de commerce et d'investissement. Elle a également exhorté les deux pays à intensifier leur coopération dans les sciences et technologies, l'innovation, la sylviculture et des télécommunications, contribuant ainsi à promouvoir les relations bilatérales de manière pratique et efficace.La dirigeante vietnamienne du Parti a appelé la partie finlandaise à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse vivre, étudier et travailler de manière stable dans le pays.La partie finlandaise a exprimé sa satisfaction face aux relations de coopération développées entre les deux pays, affirmant que le Vietnam était le partenaire le plus important de la Finlande en Asie du Sud-Est.Les deux pays disposent d’opportunités pour élargir leur coopération dans les domaines des technologies de l'information, de l'énergie et de la sylviculture, ont-ils déclaré, suggérant que les deux parties doivent mieux profiter les opportunités offertes par l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam.Ils ont estimé que la visite de Mme Truong Thi Mai en Finlande avait contribué de manière significative à l'approfondissement des liens bilatéraux.A cette occasion, les deux parties ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun, affirmant le principe du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies dans la résolution des différends internationaux.Ils ont également évoqué la volonté de promouvoir les relations entre l'Union européenne et l'ASEAN en général, et la Finlande et l'ASEAN en particulier, pour la paix, la coopération et le développement dans chaque région et dans le monde. - VNA