Le président de l'Union vietnamienne des associations des arts et des lettres, Do Hong Quan (droite) et le professeur agrégé, Dr Anatoly Sokolov de l'Institut d'études orientales. Photo : VNA

Moscou (VNA) – La cérémonie de remise de l’insigne de souvenir "Pour la cause des arts et des lettres vietnamiens» au professeur agrégé, Dr Anatoly Sokolov de l'Institut d'études orientales, rattaché à l’Académie des sciences de Russie a eu lieu le 21 novembre, au siège de l'ambassade du Vietnam en Russie, à Moscou.S'exprimant avant la remise de cette distinction à l'universitaire Anatoly Alekseevich, le président de l'Union vietnamienne des associations des arts et des lettres, Do Hong Quan, a affirmé que la littérature et les arts de l'ex-Union soviétique et de la Russie d'aujourd'hui ont grandement influencé ceux du Vietnam.Les œuvres de grands écrivains russes ont été traduites en vietnamien. Le professeur agrégé Anatoly Sokolov est l'un des vietnamologues ayant de nombreuses contributions dans ce domaine de recherche et de traduction.Do Hong Quan a affirmé que cet insigne visait à souligner les contributions à la littérature vietnamienne du professeur agrégé, le Dr Sokolov.Pour sa part, l'ambassadeur Dang Minh Khoi a affirmé que cet insigne était une reconnaissance de l'Union vietnamienne des associations des arts et des lettres, du Vietnam en général, pour les contributions et les efforts inlassables de cet universitaire dans la recherche, la présentation et la promotion de la littérature et de l'art vietnamiens auprès du public russe et des amis internationaux.Le professeur agrégé, le Dr Anatoly Sokolov est connu de nombreux Vietnamiens comme l'éditeur du livre "Dictionnaire vietnamien-russe". Travaillant à de l'Institut d'études orientales, rattaché à l’Académie des sciences de Russie, cet érudit est passionné et doté d'une connaissance approfondie de l'histoire, de la langue et de la culture vietnamiennes.Il est également l'auteur de plus de 100 articles, de projets de recherche prestigieux et de projets sur le Vietnam dans de nombreux domaines différents, notamment dans la littérature et les arts.M. Sokolov est également un traducteur réputé, ayant participé à la traduction de nombreuses œuvres littéraires vietnamiennes en russe, notamment le Truyên Kiêu ». Le "Truyên Kiêu" (Histoire de Kiêu) ou "Kim Vân Kiêu" du poète Nguyen Du, le Journal intime de Dang Thuy Tram (journal intime d'une femme médecin qui s'est sacrifiée dans la lutte pour l'indépendance nationale)...-VNA