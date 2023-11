Pham Thi Kim Oanh, directrice adjointe du Département du droit d'auteur, lors d'une session à Genève, en Suisse. Photo: VNA Pham Thi Kim Oanh, directrice adjointe du Département du droit d'auteur, lors d'une session à Genève, en Suisse. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une délégation vietnamienne, conduite par Pham Thi Kim Oanh, directrice adjointe du Département du droit d'auteur, ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, assiste à la 44e session du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes (SCCR/44), ouverte le 6 novembre au siège de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), à Genève, en Suisse.La SCCR/44 se concentre sur l'examen du troisième projet d'amendement au Traité de l'OMPI sur les organismes de l’audiovisuel, ainsi que sur un rapport sur les exceptions et restrictions des droits des bibliothèques et des archives, des établissements d'enseignement, de la recherche et des personnes handicapées, sur des propositions visant à renforcer la protection des droits des metteurs en scène de théâtre au niveau international. En outre, les délégations entendront également les propositions du Sénégal et de la République démocratique du Congo visant à inclure le droit de suite à l'ordre du jour des travaux futurs du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes de l'OMPI.Parmi les événements parallèles, l’accent est mis sur la réalisation du Traité de Marrakech. Il s'agit d'un événement organisé par les États-Unis et le Canada, avec les résultats obtenus du processus de surveillance des bibliothèques de recherche. -VNA