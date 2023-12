Tokyo (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh et ses homologues lao Sonexay Siphandone et cambodgien Hun Manet ont convenu dimanche 17 décembre de continuer à renforcer la solidarité des trois pays pour assurer la sécurité nationale et pour la cause de l’édification et du développement nationaux.

De gauche à droite, les Premiers ministres lao Sonexay Siphandone, vietnamien Pham Minh Chinh et cambodgien Hun Manet. Photo : VNA

Au cours du petit-déjeuner de travail à l’occasion du Sommet commémoratif du 50e anniversaire de l’amitié et de la coopération ASEAN-Japon à Tokyo, ils ont salué la forme flexible de consultation entre les trois Premiers ministres lors de leur participation à des activités multilatérales, aidant ainsi les trois pays à examiner et à trouver des moyens d’éliminer les difficultés et les obstacles à la coopération dans divers domaines.Les dirigeants lao et cambodgien ont soutenu l’initiative du Premier ministre Pham Minh Chinh concernant un mécanisme de réunion des trois Premiers ministres pour concrétiser les résultats obtenus lors de la réunion de haut niveau des chefs des Partis du Cambodge, du Laos et du Vietnam.Ils ont convenu de maintenir régulièrement des réunions, contacts et échanges de haut niveau sur tous les canaux, de mettre en œuvre efficacement les accords et mécanismes de coopération, d’intensifier le partage d’informations entre ministères et secteurs, de renforcer la connectivité des trois économies en termes d’infrastructures matérielles et immatérielles, et se soutenir mutuellement pour bâtir une économie indépendante et autonome avec une intégration internationale étendue et efficace.Les dirigeants se sont entendus pour renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense ; coordonner étroitement la protection de la sécurité des frontières et lutter contre la criminalité transfrontalière telle que le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et la traite des êtres humains ; œuvrer ensemble pour continuer à construire des frontières de paix, de stabilité et de développement.Ils ont également convenu de mettre en place davantage de politiques et de mesures pour faciliter et encourager davantage le commerce et les investissements, en accordant une attention particulière au commerce frontalier, d’ouvrir davantage de vols reliant les trois pays, et de mettre activement en œuvre le plan d’action visant à connecter les trois économies d’ici 2030.Ils ont salué la proposition du Premier ministre cambodgien d’organiser une réunion des ministres du Tourisme des trois pays au Cambodge pour promouvoir davantage la coopération touristique, en particulier le développement du modèle «Un voyage, trois destinations».Les trois Premiers ministres ont affirmé l’importance de renforcer la compréhension et la solidarité entre les jeunes générations ; et ont convenu de promouvoir les échanges et la formation des jeunes et des jeunes dirigeants pour cutiver l’avenir des relations entre les trois pays.Ils ont également discuté de questions régionales d’intérêt commun ; et ont convenu de se coordonner pour maintenir la solidarité, la position et la centralité de l’ASEAN dans les questions régionales.Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a affirmé que l’objectif de l’ASEAN 2024 était de renforcer la connectivité et la résilience de l’ASEAN, et a profité de l’occasion pour remercier le Cambodge et le Vietnam pour leur coopération active.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam soutenait et fournirait une assistance maximale pour aider le Laos à assumer avec succès la tâche de la présidence de l’ASEAN l’année prochaine. – VNA