Pékin (VNA) – Le Vietnam attache de l’importance au développement de son amitié traditionnelle et de sa coopération multiforme avec le Sri Lanka et souhaite promouvoir davantage les relations bilatérales au profit de leur peuple, a déclaré mercredi 18 octobre le président vietnamien Vo Van Thuong à son homologue srilankais Ranil Wickremesinghe.

Le président Vo Van Thuong (à droite) et son homologue sri lankais Ranil Wickremesinghe. Photo : VNA

Lors de leur rencontre, qui s’est tenue en marge du troisième Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale (BRF), à Pékin, en Chine, le dirigeant vietnamien a exprimé sa conviction que sous la direction du président Ranil Wickremesinghe, le Sri Lanka surmontera bientôt les difficultés pour enregistrer davantage de réalisations socio-économiques.Les deux dirigeants ont reconnu des jalons de développement positives dans les relations bilatérales, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la religion et des échanges entre les peuples, affirmant que la coopération financière a également réalisé de nouveaux progrès grâce à l’achèvement des procédures juridiques pour la signature d’un accord de coopération et le soutien mutuel en matière douanière.Le chef de l’Etat vietnamien a proposé que les deux pays élargissent leur collaboration dans tous les domaines, mettent en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale existants et facilitent les opérations de leurs entreprises, renforçant ainsi les liens bilatéraux en matière de commerce et d’investissement.Les dirigeants ont convenu de demander aux ministres des Affaires étrangères des deux pays, qui sont également coprésidents du Comité mixte Vietnam-Sri Lanka, d’organiser prochainement des réunions annuelles du comité afin de promouvoir la coopération dans tous les domaines, y compris l’économie, le commerce et l’investissement.Le président Vo Van Thuong a également suggéré d’approfondir la coopération dans d’autres domaines potentiels tels que le tourisme, l’éducation, la formation, la culture, la religion et les échanges entre les peuples.Pour sa part, le président Ranil Wickremesinghe a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques importantes et a déclaré que le Sri Lanka souhaitait toujours renforcer ses relations avec le Vietnam.Le Sri Lanka espère rejoindre le Partenariat économique global régional (RCEP), a-t-il déclaré.Le chef de l’Etat sri lankais a souscrit aux suggestions du président Vo Van Thuong visant à forger la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, des échanges culturels, religieux et touristiques.Les deux dirigeants ont souligné que le Vietnam et le Sri Lanka renforceront leur coopération et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment les Nations Unies et le Mouvement des non-alignés.A cette occasion, le président Vo Van Thuong a invité le président Ranil Wickremesinghe à se rendre prochainement au Vietnam. Le président sri lankais a accepté l’invitation avec plaisir. – VNA