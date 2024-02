Hanoi (VNA) - Le Vietnam est devenu en janvier le 10e partenaire commercial de Singapour, avec un chiffre d’affaires bilatéral atteignant plus de 2,9 milliards de dollars singapouriens (2,16 milliards de dollars américains), en hausse de 18,08% par rapport à la même période de l’année dernière, selon l’Office du commerce du Vietnam à Singapour.

Un coin du port de Hai Phong. Photo: VNA



Le Vietnam était notamment le 8e marché d’exportation de la cité-État avec un chiffre d’affaires de 2,23 milliards de dollars singapouriens, soit une augmentation de 14,79% sur un an. Il est son 17e partenaire d’importation avec un chiffre d’affaires de 678,8 millions de dollars singapouriens, en hausse de 30,34%.



Selon l’Office du commerce du Vietnam, la plupart des exportations vietnamiennes vers Singapour ont connu une croissance en janvier. Parmi elles, le fer et l’acier ont été multipliés par plus de 30, tandis que le sel, le soufre, la terre et la pierre, la chaux et le ciment ont augmenté de 1,22 fois ; et les huiles et graisses animales et végétales de 85,32%.



Le groupe de produits avec le chiffre d’affaires à l’exportation le plus important était celui des machines, équipements, téléphones portables, composants et pièces de rechange, qui a augmenté de 50,62% pour atteindre 255,2 millions de dollars singapouriens.



Parmi les importations vietnamiennes en provenance de Singapour, le groupe avec le chiffre d’affaires le plus important est celui des machines, équipements, téléphones portables, composants et pièces de rechange, qui ont enregistré une hausse de 19,82% sur un an. Les groupes restants ont connu une croissance de plus de 20%.

Pour promouvoir les exportations vers Singapour, l’Office du commerce du Vietnam continuera à mettre à jour les politiques et la situation d’import-export de la cité-État, à faciliter les relations commerciales entre les entreprises des deux pays et à aider les entreprises singapouriennes à explorer les sources de marchandises et à investir au Vietnam. – VNA