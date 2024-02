Thai Nguyen (VNA) - L'Université de Thai Nguyen , province éponyme du Nord, compte actuellement près d'un millier d'étudiants étrangers en provenance de 23 pays et territoires. A l'occasion du Têt traditionnel (Nouvel An lunaire), de nombreuses activités ont été organisées, les aidant à mieux comprendre les us et coutumes du Vietnam.Dans la province de Quang Binh (Centre), depuis de nombreuses années, les experts et médecins cubains travaillant à l'Hôpital d'amitié Vietnam-Cuba de Dong Hoi prêtent toujours attention aux soins aux patients et aident l'hôpital à accéder à de hautes techniques médicales.Ils ont eu des expériences intéressantes en accueillant le Têt traditionnel et partagé une même opinion selon laquelle le Têt traditionnel est un trait culturel unique du Vietnam.Selon le directeur adjoint de l'Hôpital d'amitié Vietnam-Cuba de Dong Hoi, Tran Tien Hung, à l'approche du Nouvel An lunaire, l'hôpital a créé des conditions pour permettre aux experts cubains d'avoir plus de temps pour découvrir le Têt vietnamien.D'après le médecin Alfredo Garcia Mirete, les Vietnamiens attachent une grande importance au Têt traditionnel. C'est un trait culturel traditionnel qui mérite d'être apprécié, a-t-il déclaré. -VNA