Davos (VNA) - Dans l'après-midi du 17 janvier (heure locale), à Davos, en Suisse, dans le cadre de son voyage d'affaires pour participer au Forum économique mondial (WEF) de Davos 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré des dirigeants de certaines sociétés dans le but d’appeler à l’investissement au Vietnam.



Lors de sa rencontre avec des représentants de staBOO Holdings AG - une filiale de BARD AG spécialisée dans la recherche, le développement et la production de produits d'intérieur haut de gamme, Pham Minh Chinh a hautement apprécié la coopération de StaBOO avec des partenaires vietnamiens pour construire une usine de fabrication de produits en bambou.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et Marcus Bards, président du conseil d'administration de staBOO Holdings AG. Photo: VNA



Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam accompagnerait l'entreprise dans la mise en œuvre du projet et collaborerait afin que staBOO Holdings AG puisse étendre ses investissements à d'autres localités du Vietnam.Selon Marcus Bards, président du conseil d'administration de staBOO Holdings AG, son entreprise souhaite réaliser des investissements à long terme au Vietnam et utilisera des technologies modernes, réduira les émissions de carbone et répondra aux exigences de développement vert et durable du Vietnam.A cette occasion, sous le témoignage du Premier ministre Pham Minh Chinh, staBOO Holdings AG et la société par actions vietnamienne d’investissement Sunstar ont échangé un protocole d'accord sur la coopération en matière d'investissement pour la construction d'une usine de production de panneaux de particules et de panneau de grandes particules orientées (OSB) dans la province de Thanh Hoa (Centre).Cette usine, qui représente un investissement total de 3.000 milliards de dongs, sera dotée d’une capacité annuelle de 225.000 m3 de produits et créera plus de 3.000 emplois.Le même après-midi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré des dirigeants du groupe suédois Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), actif dans les domaines de la finance et de la banque.