L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis , Nguyen Quoc Dung (droite), accueille le Premier ministre Pham Minh Chinh à l'aéroport international de San Francisco. Photo : VNA

New York (VNA) - Le 17 septembre à 16h45 (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh est arrivé à l'aéroport international de San Francisco, en Californie, aux États-Unis, entamant un voyage d'affaires pour participer à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies ainsi qu’aux activités bilatérales du 17 au 23 septembre aux États-Unis.

Dans le cadre de son voyage, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera et aura une allocution au Débat général de la 78e session de l'Assemblée générale de l’ONU, aux sommets de l'ONU et à des réunions importantes sur des questions mondiales telles que le changement climatique, la réponse à la pandémie...

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh aura également des rencontres bilatérales avec le secrétaire général de l'ONU, le président de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et des dirigeants d'autres pays et organisations internationales.

Concernant les activités bilatérales aux États-Unis, le chef du gouvernement vietnamien rencontrera la vice-présidente américainne, des dirigeants du Congrès des États-Unis, le conseiller à la sécurité nationale et certains membres de l'administration américainne. Le dirigeant vietnamien rencontrera également la communauté vietnamienne et des responsables vietnamiens en mission dans les organisations onusiennes et visitera un certain nombre d'universités et d'entreprises américaines de premier plan, la bourse du NASDAQ. Il assistera à des conférences sur la promotion du commerce et des investissements Vietnam-États-Unis et à la cérémonie de signature visant à établir une relation de jumelage entre Ho Chi Minh-Ville et New York...

Ce voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh revêt une signification importante, transmettant un grand message du Parti, de l'État et du gouvernement du Vietnam aux États-Unis et aux amis internationaux sur un Vietnam pacifique, coopératif, et intègre, participant plus activement et efficacement aux processus internationaux, contribuant considérablement aux relations Vietnam-ONU et Vietnam-États-Unis conformément à la politique extérieure du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. -VNA