Bruxelles (VNA) - Poursuivant sa visite de travail en Belgique et au Parlement européen (PE), le vice-président permanent de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Tran Thanh Man et une délégation de l'AN l'accompagnant, ont rencontré le 16 novembre les dirigeants du Parlement belge et du PE.



Lors de sa rencontre avec la présidente du Sénat belge Stéphanie D'Hose et la présidente de la Chambre des représentants belge, Éliane Tillieux,Tran Thanh Man a exprimé ses sincères remerciements pour l'approbation par la Chambre des représentants belge en octobre dernier d'une résolution appelant au soutien aux victimes vietnamiennes de l'agent orange.

L'entretien entre Tran Thanh Man et le premier vice-président du Sénat belge, Andries Gryfloy. Photo : VNA



Tran Thanh Man a demandé à la Belgique d'achever bientôt le processus de ratification de l'accord de protection des investissements Union européenne-Vietnam (EVIPA) afin de créer des conditions favorables aux entreprises belges faisant des affaires au Vietnam.Stéphanie D'Hose a apprécié le développement impressionnant du Vietnam et son rôle dans les organisations internationales, notamment son rôle en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.Selon la présidente de la Chambre des représentants belge, Eliane Tillieux, le gouvernement belge est également très intéressé par le développement des relations économiques avec le Vietnam, souhaitant promouvoir davantage les investissements à la hauteur du potentiel des deux parties.Lors de son entretien avec le premier vice-président du Sénat belge, Andries Gryfloy, Tran Thanh Man a demandé à la Belgique d’appeler la Commission européenne (CE) à retirer rapidement le « carton jaune » de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) imposé aux produits aquatiques du Vietnam, en tenant compte de la détermination du Vietnam et de ses efforts visant à mettre pleinement et sérieusement en œuvre les recommandations de la CE sur le développement durable de la pêche.Le dirigeant vietnamien a aussi salué la coopération entre les deux pays dans la promotion du partenariat stratégique dans le domaine agricole.Andries Gryfloy a déclaré que les relations entre les deux pays devraient se développer dans de nombreux domaines... Il a demandé à la partie vietnamienne d'envisager une exemption de visa pour les investisseurs belges, d'ouvrir des vols directs reliant Bruxelles et le Vietnam pour faciliter les investissements et les exportations des deux côtés.Lors d'une séance de travail avec la vice-présidente du PE, Heidi Hautala, Tran Thanh Man a demandé au PE de soutenir le renforcement du partenariat et de la coopération intégrale entre le Vietnam et l'UE et ses pays membres dans tous les domaines. Il a également demandé au PE d'encourager l'UE et ses pays membres à continuer à avoir une voix forte et à soutenir la position du Vietnam et de l'ASEAN sur le règlement pacifique des différends en Mer Orientale sur la base du respect du droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.Heidi Hautala a estimé que les deux parties étaient des partenaires importants dans les activités d'import-export et avaient activement mis en œuvre l'EVFTA. Chargée des questions liées à l’Accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et le Vietnam sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux, Heidi Hautala est très intéressée par la mise en œuvre de l'accord et du travail de prévention de la déforestation du Vietnam.Enfin, Tran Thanh Man a rencontré le parlementaire fédéral André Flahaut et le groupe parlementaire parrain de la résolution en faveur des victimes vietnamiennes de l'agent orange. –VNA