l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyen Thanh Hai. Photo : VNA Hanoï (VNA) - La visite du vice-Premier ministre Tran Luu Quang en Inde et sa participation au 10e Sommet mondial Vibrant Gujarat du 9 au 12 janvier dans la ville de Gandhinagar, dans l’État du Gujarat, en Inde revêtent des significations importantes pour les relations entre les deux pays, affirmant la politique du Vietnam d’accorder de l'importance aux relations avec l'Inde, en soutenant les initiatives et les forums présidés par l'Inde conformément aux intérêts des deux pays, des parties et de la communauté internationale.

C’est ce qu’a souligné l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyen Thanh Hai, dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à New Delhi sur l'importance de cet événement pour les relations bilatérales.

Cette visite vise à accroître les contacts entre les dirigeants vietnamiens et les dirigeants de la communauté des affaires indienne, en promouvant les opportunités de coopération commerciale et d'investissement entre le Vietnam et l'État du Gujarat en particulier et avec l'Inde en général.





Dans le cadre de ce sommet, le vice-chef du gouvernement vietnamien devrait prononcer un discours lors de la séance d'ouverture, rencontrer le Premier ministre indien Modi, le ministre en chef de l'État du Gujarat, Shri Bhupendra Patel, et le ministre indien de l'Industrie et du Commerce, Piyush Goyal. Il prévoit de participer également au Forum des affaires du Vietnam, visiter le stand d'exposition du Selon l'ambassadeur Nguyen Thanh Hai, la participation à ce sommet est une opportunité pour le vice-Premier ministre Tran Luu Quang de rencontrer et de discuter avec les hauts dirigeants indiens et de l'État du Gujarat des mesures visant à promouvoir davantage la coopération entre le Vietnam et l’Inde, et en particulier entre les localités des deux pays. Les deux pays s'efforcent de porter la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars dans les temps à venir.Dans le cadre de ce sommet, le vice-chef du gouvernement vietnamien devrait prononcer un discours lors de la séance d'ouverture, rencontrer le Premier ministre indien Modi, le ministre en chef de l'État du Gujarat, Shri Bhupendra Patel, et le ministre indien de l'Industrie et du Commerce, Piyush Goyal. Il prévoit de participer également au Forum des affaires du Vietnam, visiter le stand d'exposition du Vietnam et travailler avec de grandes entreprises indiennes telles qu'Adani, Zydus, SMS Pharmaceutical et UNO Minda.

Il doit également rencontrer les chefs de délégation des différents pays participants. Les membres de la délégation vietnamienne participeront activement aux discussions sur divers sujets lors du sommet.

Au cours de ces réunions et séances de travail, le vice-Premier ministre présentera les politiques de développement socio-économique du Vietnam, en mettant l'accent sur les incitations à l'investissement, au commerce et au tourisme. Il soulignera également le potentiel de coopération entre le Vietnam et l’Inde, et plus particulièrement avec le Gujarat et partager les expériences politiques du Vietnam concernant la quatrième révolution industrielle, la technologie, l'innovation et le développement durable, a déclaré Nguyen Thanh Hai.

L'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde se sont développés heureusement ces dernières années. La valeur d'échanges commerciaux bilatéraux a atteint 13,2 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de 2023. À ce jour, il y a 60 vols directs entre les deux pays chaque semaine. En 2023, plus de 392.000 visiteurs indiens sont arrivés au Vietnam, soit une augmentation de 230 % par rapport à 2019, faisant de l'Inde l'un des 10 principaux marchés touristiques pour le Vietnam. La coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l'éducation, de la formation, de la culture et des échanges entre les peuples continue de se renforcer et de s'élargir, a estimé l’ambassadeur. -VNA