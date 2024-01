Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, a salué les progrès de la coopération entre les deux pays dans divers domaines dans son interview accordé à une journaliste de l'Agence vietnamienne d'information (VNA), à l'occasion du Nouvel An 2024. Voici le texte intégral de son interview.

Journaliste : Alors que l'année 2023 marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni, comment évaluez-vous les résultats de la coopération jusqu'à présent et quelles sont les perspectives des relations bilatérales en 2024 et au-delà ?

L'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew. Photo : VNA

Ambassadeur Iain Frew : Nous célébrons cet anniversaire très important de 50 ans de relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et le Vietnam. Et ce faisant, nous avons passé en revue certaines des réalisations les plus importantes de notre relation au cours de ces 50 années.

L'un des éléments clés a été l'accord de notre partenariat stratégique il y a 13 ans, que nous avons renouvelé il y a trois ans et ce partenariat stratégique couvre un large éventail de domaines de coopération. Dans ce cadre, nous avons célébré tout au long de l’année les liens en matière de commerce, d’éducation et de développement durable en particulier.

Cette année, les deux pays ont tenu une série de visites politiques de haut niveau telles que les visites au Vietnam du secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Alimentation et aux Affaires rurales, du secrétaire d'État pour l'Écosse et d'un certain nombre d'autres ministres chargés du Commerce, des Affaires étrangères et de la Défense, notamment la visite très importante du président Vo Van Thuong au Royaume-Uni pour le couronnement du roi Charles III. Je pense que cela montre le niveau de confiance et l'importance de la relation politique.

Actuellement, nous travaillons également sur des domaines de coopération très concrets. Je suis fier de dire que nos liens commerciaux se sont considérablement accrus. Les échanges commerciaux bilatéraux ont augmenté l’année dernière de 29 % pour atteindre 6,9 milliards de GBP (8,72 milliards de dollars). Cette performance s’explique par la conclusion d’un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam il y a deux ans et cette année, avec le soutien du Vietnam, le Royaume-Uni a rejoint l’accord commercial CPTPP.

Parallèlement, nous avons constaté de réels progrès dans notre coopération en matière d'éducation. Il y a actuellement environ 11.000 étudiants vietnamiens qui étudient au Royaume-Uni. Je suis vraiment heureux de voir le développement des relations entre les écoles et les universités dans l'enseignement technique et professionnel. Nous savons tous que l’éducation est quelque chose qui tient à cœur à chaque famille vietnamienne et que le Royaume-Uni a beaucoup à offrir en termes de partenariat.

J'apprécie de plus en plus la relation de coopération bilatérale en matière de sécurité. Et nous avons vu cette année la visite dunavire HMS Spey, de la Marine royale britannique (Royal Navy) à Ho Chi Minh-Ville. Nous avons constaté une coopération croissante dans des domaines tels que la sécurité maritime et nous envisageons la manière dont nous travaillerons ensemble à la modernisation de la défense.

Journaliste : Le 31 mars, le Royaume-Uni a conclu les négociations pour adhérer à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et a signé le protocole d'adhésion le 16 juillet. Quelles seront les influences de l'accord sur les relations commerciales bilatérales, ainsi que sur l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UVFTA) ?

Ambassadeur Iain Frew : Nous sommes ravis que le Vietnam ait accueilli en pleine cour le dernier cycle de négociations pour l'adhésion du Royaume-Uni à l'accord CPTPP. Avec cet accord d’adhésion du Royaume-Uni, je pense que cela ajoute une autre couche à ce qui est déjà une relation commerciale très productive et très solide.

L’accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam constitue une base très solide. Au cours des deux dernières années, nous avons vu les échanges commerciaux augmenter grâce à cela. Ce que le CPTPP ajoute est un niveau supplémentaire dans des domaines spécifiques où nous verrons les tarifs libéralisés. Par exemple, nous allons assister à une augmentation des quotas de riz pour les exportateurs vietnamiens vers le Royaume-Uni. Nous allons également voir de nouvelles opportunités et d'autres produits agricoles. Et certains domaines très spécifiques, comme le chocolat, font partie des domaines qui seront libéralisés et dont je suis très satisfait. Dans le même temps, je pense que nous allons voir nos échanges commerciaux s’étendre à d’autres domaines et le CPTPP soutiendra cela.

Enfin, je pense que le CPTPP est un accord pour l’avenir. Cela dépend donc en partie de ce que nous obtenons actuellement. Il s’agit également de la manière dont nous développerons ensemble ce bloc commercial. Avec l’adhésion du Royaume-Uni, il ne s’agit plus uniquement d’un accord dans le Pacifique. C'est un accord mondial. Cela signifie qu’il établira des normes pour l’avenir. Et le Royaume-Uni et le Vietnam vont contribuer à façonner les règles du commerce mondial pour la prochaine génération.

Journaliste : Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a annoncé le 1er décembre 2023 un plan de mobilisation des ressources pour mettre en œuvre la Déclaration politique sur l'établissement d'un Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) entre le Vietnam et le Groupe de partenariat international (IPG). Comment évaluez-vous les efforts du Vietnam en matière de transition énergétique et la coopération Vietnam-Royaume-Uni dans ce domaine ?

Ambassadeur Iain Frew : L'engagement pris par le Vietnam et le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la COP 26 à Glasgow d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 est une démonstration ambitieuse et très importante du leadership du Vietnam en matière de climat. Et nous avons vu cela au cours des deux dernières années, s’approfondir et se poursuivre.

L’engagement en faveur du zéro net a été suivi de la création d’un comité directeur au niveau national. L’année dernière, le Vietnam a mis à jour sa contribution déterminée au niveau national, qui est l’engagement que chaque pays prend à réduire ses émissions au fil du temps. Il a également publié sa stratégie nationale sur le changement climatique. Le Vietnam a donc fait des progrès importants. Et cette année, nous avons constaté des progrès dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Il s'agit de l'accord entre les pays du G7 et le Vietnam pour soutenir la transition énergétique verte du Vietnam avec des investissements de 15,5 milliards de dollars de financement dans la technologie et l'assistance technique.

Dans le même temps, le Vietnam apporte des changements réglementaires et crée le cadre approprié pour que le réseau énergétique puisse passer des zones de production d’énergie à forte intensité de carbone comme le charbon vers des énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire offshore, et cette transition a déjà commencé. Mais le JETP va vraiment contribuer à accélérer ce processus.

Je suis ravi que lors de notre COP28, nous ayons vu le Premier ministre Pham Minh Chinh lancer ce plan de mobilisation des ressources, qui constitue la prochaine étape du JETP. Cela contribuera à débloquer cet investissement. Et nous devons continuer à travailler ensemble. Le Royaume-Uni est l’un des partenaires du JETP ici au Vietnam, aux côtés de l’UE. Nous allons travailler sur le long terme, engagés ensemble pour cette tâche difficile mais très importante qu'est la transition énergétique.

Journaliste : Le Nouvel An traditionnel vietnamien (Têt) approche. Que pensez-vous de l’atmosphère du Têt dans le pays ?

Ambassadeur Iain Frew : Je viens de l'Écosse du Royaume-Uni, avec des traditions du Nouvel An très spécifiques. Des gens disent au revoir à la vieille année en ouvrant la porte et en la balayant, et certaines des traditions d'accueil du Nouvel An avec votre famille et vos voisins sont très fortes. Je reconnais donc un réel lien avec les traditions du Têt au Vietnam. L'année dernière, c'était ma première fois ici et j'ai vraiment apprécié toutes les traditions et le sentiment généré par la fête du Têt. Il y a une fête, une joie, une unité de famille. Vous pouvez voir lorsque vous vous promenez dans les rues les fleurs et le soin que les gens ont pris pour décorer et célébrer la nouvelle année. Je suis donc ravi d'entrer dans le nouveau Têt et de profiter à nouveau de ces traditions. L'année dernière, j'ai appris à faire du Banh Chung et j'ai pratiqué la calligraphie. J'ai donc hâte d'acquérir de nouvelles compétences et de comprendre plus profondément certaines traditions vietnamiennes au cours de la nouvelle année.- VNA