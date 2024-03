Phu Yên (VNA) - Poursuivant sa tournée dans les provinces du littoral du Centre méridional, le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a travaillé le 2 mars avec la Permanence du Comité du Parti de la province de Phu Yên.

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, travaille avec la Permanence du Comité du Parti de la province de Phu Yên. Photo: VNA

Le chef de l’organe législatif a souligné la position stratégique de cette province liant les Hauts plateaux du Centre et le Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam.

Située à proximité d’une voie navigable internationale et de ports à eaux profondes, Phu Yên dispose de toutes les conditions propices pour développer les industries motrices telles que la métallurgie, le raffinage, la pétrochimie et les énergies propres, a indiqué Vuong Dinh Huê, qui a exhorté cette province à valoriser ses atouts pour se développer plus vigoureusement.

Les priorités doivent être la modernisation des infrastructures, l’urbanisation et le développement de l’économie urbaine, l’accélération de la construction de l’autoroute Nord-Sud traversant la province, l’amélioration de l’environnement d’affaires et la simplification des formalités administratives, a-t-il précisé.

Le même jour, le plus haut législateur a contrôlé le quai destiné à empêcher l’érosion dans le hameau de Ro, dans la ville de Tuy Hoa. -VNA