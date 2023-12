Hanoi (VNA) – La force de maintien de la paix du Vietnam au sein de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA) a organisé de nombreuses activités de mobilisation de masse dans la région centrale d’Abyei, cultivant des belles relations d’entraide entre l’Armée populaire du Vietnam et la communauté locale.

La garde d’honneur du Vietnam à Abyei. Photo : VNA

En décembre 2023, l’équipe du génie n°2 a aidé à niveler la cour de l’école secondaire Comboni, à creuser des trous et installer des citernes d’essence sous terre pour cinq stations-service au centre d’Abyei, à réhabiliter et à construire des routes dans les zones administratives et les zones résidentielles, et à réparer des bateaux pour les habitants du village de Mijak.

En outre, elle s’est coordonnée avec les autorités locales pour organiser des examens médicaux et la distribution de médicaments à près de 250 fonctionnaires et employés des secteurs de l’éducation, de la santé, des finances dans la région centrale d’Abyei.

Dans l’exercice de nos fonctions au sein de la mission, nous attachons toujours de l’importance à l’organisation d’activités humanitaires et à aider l’administration et la population locaux dans la mesure du possible, a fait savoir le commandant Nguyên Mâu Vu, commissaire politique de l’équipe du génie n°2.

La force de maintien de la paix du Vietnam au sein de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei, fournit gratuitement des examens médicaux et des médicaments à la population locale. Photo : qdnd.vn

L’équipe du génie n°2 a prévu d’organiser le 22 décembre, à la base Highway, une nouvelle course sportive avec la participation d’unités amies, d’agences de la FISNUA pour améliorer la santé, la solidarité et le soutien mutuel des forces de maintien de la paix des Nations Unies au sein de la mission.

Déployée en remplacement de l’équipe du génie n°1 à la FISNUA dans la région d’Abyei à partir d’août 2023, l’équipe du génie n°2 compte un effectif de 203 personnes, dont 184 officiels et 19 réservistes (27 officiers, 176 militaires professionnels et 19 femmes). – VNA