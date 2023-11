L'attaquante Huynh Nhu (maillot rouge, No9). Photo: VFF



Hanoi (VNA) - L'équipe nationale de football féminin du Vietnam a terminé son parcours au 2e tour éliminatoire de la zone Asie pour les JO de Paris 2024, après sa défaite devant son adversaire japonais le 1er novembre au score 0-2.



Le 3e match de l’équipe vietnamienne lors de ce tour s’est déroulé en Ouzbékistan, pays hôte des matches du groupe C du 2e tour éliminatoire de la zone Asie pour les JO de Paris 2024.

A ce tour, le Vietnam n’obtient que les trois points devant son adversaire indien et a été battu par l’Ouzbékistan et le Japon, le plus puissant du groupe C. -VNA