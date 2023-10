L'équipe du Vietnam féminine de football. Photo/ VFF



Hanoi (VNA) - L'équipe du Vietnam féminine de football a obtenu ses trois premiers points au 2e tour éliminatoire de la zone Asie pour les JO de Paris 2024, en battant le 29 octobre son adversaire indienne au score 3-1.



Le 2e match de l’équipe vietnamienne lors de ce tour s’est déroulé en Ouzbékistan, pays hôte des matches du groupe C du 2e tour éliminatoire de la zone Asie pour les JO de Paris 2024.



Les trois buts vietnamiens ont été marqués par Huynh Nhu, Hai Linh, et Hai Yên.



Dans son premier match tenu le 26 octobre, l'équipe féminine vietnamienne avait été battue 0-1 par l'Ouzbékistan. C'était une défaite inattendue, car l'Ouzbékistan n'est classé qu'à la 50e place sur le classement FIFA (16 places de moins que l'équipe féminine vietnamienne).



Les joueuses du sélectionneur Mai Duc Chung rencontreront l’équipe du Japon, la plus puissante du groupe C, lors de leur dernier match le 1er novembre. -VNA