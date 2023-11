Quang Tri, 22 novembre (VNA) – Le commandement militaire de la province centrale de Quang Tri, en collaboration avec la Golden West Organization des États-Unis, a désamorcé le 21 novembre deux bombes datant de la guerre dans la commune de Huong Lap, district montagneux de Huong Hoa.

Le commandement militaire de la province centrale de Quang Tri désamorce deux bombes de guerre dans la commune de Huong Lap, district montagneux de Huong Hoa, le 21 novembre. Photo : VNA

Après avoir reçu des informations des habitants locaux, une unité du génie s’est rapidement rendue sur place et a isolé la zone. Ils ont découvert que l’une des bombes était une M117 de 340 kg et l’autre une Mark 82 (MK82) de 230 kg.Les démineurs ont séparé le détonateur de la partie contenant l'explosif de la bombe MK82. Après avoir été retiré , le détonateur a été détruit sur place.Pendant ce temps, la bombe M117 a été déplacée vers un endroit sûr pour un traitement ultérieur.Quang Tri est la localité la plus polluée du Vietnam en termes d'UXO (UneXploded Ordnance, munitions non explosées en francais). Les mines terrestres et les bombes ont tué plus de 3 430 personnes et en ont blessé 5 100 autres depuis la fin de la guerre en 1975.Jusqu'à présent, 34 organisations non gouvernementales et 23 organisations internationales ont rejoint les efforts de déminage dans la province, qui vise à devenir la première localité du pays à être exempte de bombes, mines et autres UXO de guerre d'ici 2025.- VNA